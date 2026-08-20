La trilogía que marca el final de la historia de Tanjiro Kamado y los Cazadores de Demonios adapta la parte final del popular manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge y lleva el título de “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España), pero “Infinity Castle” ¿realmente es el último arco de la publicación de Weekly Shonen Jump (Shueisha) que tiene 205 capítulos y 23 volúmenes, y que terminó en mayo de 2020?

La primera película de la trilogía adaptó los capítulos del 140 al 157 del manga, que se convirtió en uno de los fenómenos comerciales más grandes de la historia. El taquillero y galardonado largometraje concluye justo en la primera mitad del capítulo 157, por lo tanto, la segunda entrega continuará desde ese punto.

Por lo tanto, faltan por adaptar alrededor de 48 capítulos del material original para concluir la historia de Tanjiro. Aunque aún no se ha confirmado, lo más probable es que la secuela de “Demon Slayer: Infinity Castle” iniciará desde la mitad del capítulo 157 y podría llegar hasta el capítulo 180.

Tanjiro Kamado debe recuperar tras su batalla contra Akaza en la película anime "Demon Slayer: Infinity Castle", así que no luchará en la esperada secuela (Foto: Ufotable)

“INFINITY CASTLE” ¿REALMENTE ES EL ÚLTIMO ARCO DEL MANGA “DEMON SLAYER”?

(Cuidado, alerta de spoiler) Aunque el combate masivo donde los Pilares Muichiro Tokito, Sanemi Shinazugawa y Gyomei Himejima, junto a Genya, enfrentan al imponente Kokushibo termina en el capítulo 179, la segunda película de la trilogía podría cerrar con Muzan Kibutsuji saliendo por completo de su capullo de carne purificadora, lo que se produce en el episodio 180.

Si esto se confirma, la tercera película de “Demon Slayer: Infinity Castle” debería adaptar los últimos 25 capítulos de la obra de Koyoharu Gotōge. En esta parte de la historia se produce el enfrentamiento final de Tanjiro y el Cuerpo de Cazadores de Demonios contra Muzan, el rey demonio.

Pero esta última parte ya no corresponde al arco “Infinity Castle”, al menos, no es su totalidad, ya que la historia termina con los eventos del Arco de la Cuenta Regresiva del Amanecer (Sunrise Countdown Arc), el duodécimo y último arco del manga.

Por lo tanto, “Castillo Infinito” no es el último arco de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, en realidad es el penúltimo. En ese punto, la historia se desarrolla en la fortaleza dimensional y se enfoca en derrotar a las Lunas Superiores (Akaza, Doma y Kokushibo), mientras que el último arco empieza tras la destrucción de la fortaleza.

No obstante, el título de la trilogía es “Demon Slayer: Infinity Castle”, principalmente porque dicho arco abarca la mayor parte de la saga final y se trata del escenario más icónico.

Entonces, la trilogía de películas “Demon Slayer: Infinity Castle” adapta los dos últimos arcos del manga original de Koyoharu Gotōge:

Arco del Castillo Infinito (Capítulos 140 al 183) : Ocurre completamente dentro de la fortaleza dimensional y se enfoca en derrotar a las Lunas Superiores (Akaza, Doma y Kokushibo).

: Ocurre completamente dentro de la fortaleza dimensional y se enfoca en derrotar a las Lunas Superiores (Akaza, Doma y Kokushibo). Arco de la Cuenta Regresiva al Amanecer (Capítulos 184 al 205): El duodécimo y último arco del manga. Tras la destrucción de la fortaleza, la acción se traslada a la superficie y se centra en la batalla final contra Muzan Kibutsuji, a quien deben mantener en el exterior hasta que salga el sol.

"Demon Slayer: Infinity Castle" terminará con el Arco de la Cuenta Regresiva al Amanecer, que se centra en el enfretamiento final contra Muzan, el rey demonio y villano principal de la saga (Foto: Ufotable)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí