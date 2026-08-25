El arco de Elbaph en el anime de “One Piece” se estrenó el 5 de abril de 2026 y es uno de los más importantes e históricos de toda la obra de Eiichirō Oda, no obstante, comparte el podio de máxima relevancia con arcos definitivos como Marineford, Wano o el propio Egghead. Los últimos de la popular y longeva serie están disponibles en Crunchyroll y Netflix, pero únicamente en su idioma original y con subtítulos en inglés, español y otros idiomas. Entonces, ¿cuándo llegaron los doblajes de este arco a dichas plataformas de streaming?

Anteriormente, tanto el doblaje en inglés como el de español se lanzaban bajo el formato de “Batch Releases” (en lotes o tandas). Unos meses después del estreno de nuevos capítulos, las plataformas de streaming solían lanzar paquetes de 12 o 15 episodios juntos. No obstante, esta vez, las cosas serán diferentes.

A partir del cambio más importante del anime “One Piece” después de mucho tiempo: el estreno de solo 26 episodios por año, en lugar de emisiones semanales casi sin interrupciones, también se ha modificado el calendario de lanzamiento del doblaje. Esto es lo que debes saber.

Luffy también tuvo un rol importante en el episodio 1175 del longevo y popular anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

CALENDARIO DE LANZAMIENTO DEL DOBLAJE DE “ONE PIECE”

Crunchyroll y Toei Animation anunciaron el calendario oficial del lanzamiento del doblaje en inglés, español y portugués del arco Elbaph. El doblaje dejará de lanzarse en tandas de varios episodios y pasará a emitirse de forma semanal, acercándose al ritmo de emisión original en Japón.

A partir del episodio 1156, e incluyendo el especial de anime “One Piece: Heroines”, el doblaje al inglés seguirá un nuevo calendario de lanzamientos. Estará disponible para los fans de Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, India, el sudeste asiático y Latinoamérica.

Este es el calendario confirmado del doblaje de “One Piece”:

13 de octubre de 2026 : Estreno especial de “One Piece Heroines”. Disponible con doblaje en inglés, español y portugués a partir de las 9:00 a. m. PT. (Hora del Pacífico).

: Estreno especial de “One Piece Heroines”. Disponible con doblaje en inglés, español y portugués a partir de las 9:00 a. m. PT. (Hora del Pacífico). 20 de octubre de 2026 : Gran estreno del arco de Elbaph con el Episodio 1156 (“The Long-sought Elbaph! The Big Reunion Banquet”). A las 9:00 a. m. (hora del Pacífico).

: Gran estreno del arco de Elbaph con el Episodio 1156 (“The Long-sought Elbaph! The Big Reunion Banquet”). A las 9:00 a. m. (hora del Pacífico). A partir del 27 de octubre de 2026: Un nuevo episodio doblado cada martes a las 9:00 a. m. PT (hora del Pacífico).

REPARTO DE VOCES EN INGLÉS DE “ONE PIECE”

Monkey D. Luffy: Interpretado por Colleen Clinkenbeard.

Roronoa Zoro: Interpretado por Christopher R. Sabat.

Nami: Interpretada por Luci Christian.

Usopp: Interpretado por Sonny Strait.

Sanji: Interpretado por Eric Vale.

Tony Tony Chopper: Interpretado por Brina Palencia.

Nico Robin: Interpretada por Stephanie Young.

Franky: Interpretado por Patrick Seitz.

Brook: Interpretado por Ian Sinclair.

Loki también aparece en una escena del avance del episodio 1175 del longevo y popular anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

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