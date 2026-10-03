“Black Clover” finalmente regresa con una nueva temporada más de cinco años después del final de la primera temporada, que adaptó hasta el capítulo 170 del manga de Yuki Tabata que corresponde a la fase inicial del Spade Kingdom Raid Arc. La larga espera fue debido a que el anime alcanzó a material original, que en esa época cambió su calendario tras su paso a Jump GIGA por los problemas de salud del mangaka. Por lo tanto, los fans están emocionados por ver más de la historia de Asta, quien sueña con convertirse en el Rey Mago (el protector supremo de su reino).

Los nuevos episodios están a cargo de Studio Pierrot y deja atrás el formato semanal infinito para apostar por una producción estacional de mayor calidad técnica y sin relleno. Esta segunda entrega que empieza el 3 de octubre contará con 26 episodios que se dividirán en dos partes (cours). La segunda parte se estrenará en algún momento del 2027.

La segunda temporada de “Black Clover” adaptará los aproximadamente 122 capítulos restantes del manga de Yuki Tabata, es decir, el Arco de la Invasión al Reino de la Pica (Spade Kingdom Raid Arc) y el Arco Final (Ultimate Wizard King / Judgment Day Arc).

La segunda temporada de "Black Clover" adapta el Arco de la Invasión al Reino de la Pica (Spade Kingdom Raid Arc), donde los Caballeros Mágicos se enfrentan a la peligrosa Tríada Oscura (Foto: Studio Pierrot)

LO QUE EL DIRECTOR ADELANTÓ SOBRE LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”

Ayataka Tanemura, quien previamente dirigió los episodios finales de la primera entrega y la aclamada película “Black Clover: La espada del rey mago”, se encargó de la dirección de los nuevos episodios. Mientras que Keiichiro Ochi (“The Quintessential Quintuplets”) fue responsable de la composición de la serie, y Itsuko Takeda asumió el diseño de los personajes.

Durante la Anime Expo 2026, donde se emitió el primer episodio de la nueva entrega, el director Ayataka Tanemura, habló sobre volver a trabajar en la popular serie anime y adelantó que los fans pueden esperar batallas emocionantes.

“¡Estoy muy emocionado! Hoy [en la Anime Expo 2026] tuvimos la oportunidad de estrenar el primer episodio, y sé que aún quedan muchos enemigos por mostrar y que nos esperan muchas batallas emocionantes”. indicó.

Asimismo, aseguró que eso solo fue el punto de partida. “Y, por supuesto, nosotros somos quienes hacemos la animación, y hay muchas escenas diferentes que, personalmente, estoy deseando ver. Así que aún queda mucho trabajo por hacer, pero creo que el primer episodio es un excelente punto de partida”.

Anteriormente, se adelantó que la segunda temporada de “Black Clover” incluirá secuencias de combate extendidas que no aparecieron en el manga original para enriquecer las batallas principales.

Dante Zogratis, el líder de la Tríada Oscura del Reino de Pica, es uno de los personajes clave del anime "Black Clover", que estrena su temporada 2 (Foto: Pierrot)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”?

El primer episodio de la segunda temporada de “Black Clover” se estrena el sábado 3 de octubre de 2026 en Crunchyroll, mientras que el resto de los capítulos se emitirá cada semana. Estarán disponibles en su idioma original y con subtítulos en inglés y español.

Por lo tanto, para ver este anime del género shōnen, enfocado principalmente en la acción, la fantasía oscura y la magia, solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

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