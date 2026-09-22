Después de una larga espera, los fanáticos de “Black Clover” finalmente podrán disfrutar de una nueva temporada del anime basado en el manga escrito e ilustrado por Yuki Tabata. La segunda entrega, que adaptará el esperado Spade Kingdom Arc (Arco del Reino de la Pica) y el enfrentamiento contra la Tríada Oscura, promete ser el punto más alto y espectacular de toda la serie hasta la fecha, con batallas expandidas e inéditas, y un nivel de fluidez, efectos mágicos y detalles técnicos superiores.

Aunque el 21 de septiembre de 2026 se proyectó el primer episodio de la segunda temporada en el nuevo Crunchyroll Anime Nights Sneak Peek, evento especial en cines organizado por Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment, la nueva entrega se estrenará a partir del 3 de septiembre y estará disponible exclusivamente en Crunchyroll.

La nueva temporada de “Black Clover” se despide del formato semanal infinito y contará con dos partes o cours, con un estimado de 24 episodios. Cada vez falta menos para el gran estreno, así que el Studio Pierrot compartió nuevos avances, que incluye la sinopsis e imágenes del primer episodio.

Asta en una nueva imagen del primer episodio de la segunda temporada de "Black Clover", que se estrena el 3 de octubre (Foto: Studio Pierrot)

LA SINOPSIS DEL PRIMER EPISODIO DE LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”

El primer episodio de la segunda entrega de “Black Clover”, que corresponde al episodio 171 del conteo general, se titula “War Begins” (“Comienza la guerra”) y se estrenará el 3 de octubre de 2026 en Crunchyroll.

De acuerdo con la sinopsis oficial de “War Begins”, “los Caballeros Mágicos del Reino de Clover se preparan para rescatar a Yami y a los demás, quienes fueron secuestrados por la temible Tríada Oscura. Asta y Liebe, habiendo completado el ‘Ritual de Vinculación con el Demonio’, entrenan arduamente para dominar la ‘Unión’ (Devil Union), mientras que Yuno se somete a un entrenamiento especial para derrotar a Zenon —con quien ya perdió una vez— y salvar a Vangeance.

Mientras tanto, en el Reino de la Pica, Morris, un erudito mágico exiliado del Reino del Diamante, se prepara firmemente para abrir las puertas al inframundo. ¡La batalla entre la élite de los Caballeros Mágicos del Reino de Clover y la Tríada Oscura finalmente está por comenzar!"

En esta imagen del primer episodio de la segunda temporada de "Black Clover", Nacht Faust muestra su clásica y pacífica sonrisa, la cual suele contrastar radicalmente con su verdadera personalidad fría, estricta y pragmática (Foto: Studio Pierrot)

LAS IMÁGENES DEL ESTRENO DE LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”

Las nuevas imágenes promocionales del primer episodio de la segunda temporada de “Black Clover” muestran un salto drástico en la calidad de animación de Studio Pierrot, reflejando un tono mucho más maduro, oscuro y cinematográfico.

Además de los primeros planos de Asta, se muestra al personaje principal cargando a Liebe en sus hombros, lo que parodia el inicio de su entrenamiento para dominar la Unión del Diablo.

En otra ilustración, Yuno aparece con un gesto serio y maduro, cargando con la enorme responsabilidad de vengar la derrota de su escuadrón y rescatar a su capitán, William Vangeance.

El enigmático Nacht Faust también aparece sonriendo de manera amable junto a sus cuatro pequeños demonios (Gimodelo, Slotos, Plumede y Wgner). Asimismo, Zenon Zogratis, uno de los miembros clave de la Tríada Oscura y gobernante del Reino de la Pica, es protagonista de otra imagen.

Zenon Zogratis, uno de los miembros clave de la Tríada Oscura y gobernante del Reino de la Pica, aparece en el primer episodio de la segunda temporada de "Black Clover" (Foto: Studio Pierrot)

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