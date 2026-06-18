“Black Clover” es uno de los regresos de franquicia más esperados del 2026. Después de que Asta y Yuno se enfrentan a una misión letal, y que Asta logra disipar la maldición que afectaba al reino tras recuperar la Espada Destructora de Demonios, mientras que Yuno y otros caballeros vencen a los líderes de Ojo de la Noche Blanca, los fanáticos del anime basado en el manga escrito e ilustrado por Yuki Tabata se quedaron con ganas de ver más de esta historia. Y finalmente podrán hacerlo gracias al próximo estreno de la segunda temporada.

Aunque el manga continuó con normalidad hasta su conclusión el 1 de mayo de 2026, pero el anime, que se emitió entre el 3 de octubre de 2017 y el 25 de septiembre de 2018, solo adaptó los primeros 75 capítulos del material original, los cuales abarcan casi en su totalidad los primeros 9 volúmenes de la obra escrita por Yūki Tabata.

La segunda temporada de “Black Clover” se confirmó recién el julio de 2025 con un primer video promocional. Desde entonces, se han compartido nuevos detalles como la fecha de estreno, la trama y más.

La nueva temporada de "Black Clover" se centrará principalmente en la violenta guerra contra el Reino de la Pica y la temible Tríada Oscura (Foto: Studio Pierrot)

FECHA DE ESTRENO DE LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”

La segunda temporada de “Black Clover” se estrenará en octubre de 2026, como parte de la programación de anime de otoño de este año. Aunque aún no se ha confirmado una fecha exacta, se sabe que Crunchyroll se encargará de la distribución internacional de los nuevos episodios.

Pero los fanáticos que asistan a la Anime Expo 2026 tendrán la oportunidad de ver el primer episodio de la tercera temporada de manera anticipada. El panel de esta serie se realizará el 4 de julio.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”?

La nueva temporada de “Black Clover” se centrará principalmente en la violenta guerra contra el Reino de la Pica y la temible Tríada Oscura, donde Asta, Yuno y los Caballeros Mágicos deben rescatar a los capitanes Yami y William Vangeance.

Además, los nuevos capítulos del popular anime revelarán detalles cruciales sobre el origen de los huérfanos, el pasado del demonio de Asta y la verdadera identidad de Yuno. Y Asta deberá dominar por completo su Unión Diabólica para lidiar con sus enemigos.

Por otro lado, Ayataka Tanemura asumió la dirección para Studio Pierrot, Keiichiro Ochi supervisó los guiones, Itsuko Takeda se encargó del diseño de personajes junto con Kumiko Tokunaga, Kosei Takahashi del diseño de utilería y Minako Seki compuso la música.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”

El tráiler de la segunda temporada de “Black Clover” muestra las primeras imágenes de la esperada invasión y los feroces combates contra el Reino de la Pica. Asimismo, los protagonistas aparecen listos para usar sus nuevas transformaciones y poderes mágicos contra la Tríada Oscura.

La serie también ha compartido un video resumen especial de los 170 episodios de la primera temporada.

REPARTO DE LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”

Gakuto Kajiwara le da voz a Asta

Nobunaga Shimazaki le da voz a Yuno Grinberryall

Junichi Suwabe le da voz a Yami Sukehiro

Kana Yuki le da voz a Noelle Silva

Hiro Shimono le da voz a Nacht Faust

La trama de la temporada 2 del anime "Black Clover" adapta el clímax contra la Tríada Oscura, lo que mostrará la evolución de Asta con su forma Devil Union y batallas masivas (Foto: Studio Pierrot)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí