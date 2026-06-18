Aunque la tercera temporada de “Solo Leveling” fue confirmada por el CEO de Crunchyroll, Rahul Purini luego de que asegurara que el equipo creativo está trabajando en el próximo programa y que espera poder “anunciar algo pronto”, y posteriormente, un informe financiero de D&C Media, editorial surcoreana que produce y distribuye webtoons y novelas web, revelara que los nuevos episodios están previstos para 2027-2028, A1 Pictures aún no han hecho ningún anuncio oficial sobre el anime.

Algunos fans especulan que la razón detrás de posponer la confirmación oficial de la tercera entrega del popular y exitoso anime basado en la novela web de Chugong está directamente relacionada con la nueva película anime de la franquicia. De hecho, creen que los informes antes mencionados también revelan la fecha de estreno de proyecto cinematográfico.

LA NUEVA PELÍCULA ANIME DE “SOLO LEVELING” ¿YA TIENE FECHA DE ESTRENO?

Después de que la filtración de los informes de D&C Media confirmara que la tercera temporada de “Solo Leveling” llegará entre 2027 y 2028, todo apunta a que la nueva película anime se estrenará en 2027, antes del lanzamiento de los nuevos capítulos.

Los rumores de la nueva película de "Solo Leveling" se filtraron informes corporativos y financieros de la editorial D&C Media, dueña de los derechos del manhwa (Foto: A-1 Pictures)

Los rumores sobre la nueva película cobraron fuerza a finales de 2025, cuando el propio creador de la serie, Chugong, reveló que ya se estaban llevando a cabo conversaciones sobre un proyecto cinematográfico.

También se filtraron documentos financieros relacionados con D&C Media que mencionaban directamente una película de “Solo Leveling” que se anunciaría en 2026. Por lo tanto, cobra sentido la teoría de que A1 Pictures aún no anuncia la tercera temporada del anime porque está trabajando en un nuevo largometraje.

Por lo pronto, el productor Atsushi Kaneko prometió que este año habrá “noticias muy buenas”. ¿Se refiere a la película? En cualquier caso, solo queda esperar al anuncio oficial. Considerando que la película “Solo Leveling: ReAwakening” no fue anunciada hasta el 19 de septiembre de 2024, solo unos meses antes de su estreno a finales de noviembre, es posible que esta vez suceda algo similar.

¿DE QUÉ TRATA LA NUEVA PELÍCULA ANIME DE “SOLO LEVELING”?

Si se confirma la nueva película de “Solo Leveling”, los fans especulan que podría adapta el Arco del Reclutamiento y Fundación del Gremio Ahjin, y Arco del Regreso a la Doble Mazmorra.

No obstante, también podría repetir la estructura de “Solo Leveling -ReAwakening-”, que funciona como un puente cinematográfico entre las primeras temporadas de la serie. La primera parte muestra los momentos más importantes de la primera temporada del anime, y la segunda adelanta los dos primeros episodios de la segunda temporada.

La nueva película anime de "Solo Leveling" aún no ha sido confirmada, pero los fans especulan sobre los arcos que podría adaptar (Foto: A-1 Pictures)

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