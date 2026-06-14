Si hay una franquicia que no para de crecer en este momento, esa es “Solo Leveling”. Y es que el anime, que conquistó Crunchyroll y popularizó la figura de Sung Jin-woo a nivel mundial, ha anunciado el regreso de una de sus apuestas más originales: “Solo Leveling on Ice”, el espectáculo sobre hielo que lleva la historia del cazador más débil del mundo y su transformación directamente a escena. Además, la producción trae consigo un protagonista que le viene como anillo al dedo: el patinador artístico Cha Jun-hwan, una de las caras más reconocidas del deporte en Corea del Sur.

Vale precisar que el show ya tuvo una primera temporada en el 2025 y la respuesta del público fue tan buena que su equipo decidió volver con una versión mejorada.

Ahora, según The Korea Herald, esta edición pondrá un énfasis mayor en la narrativa y en la profundidad emocional del personaje principal.

¿QUÉ ES “SOLO LEVELING ON ICE”?

“Solo Leveling on Ice” es una adaptación en vivo del universo “Solo Leveling”, la franquicia nacida como web novel coreana, convertida en webtoon y luego trasladada al formato anime.

Así, el espectáculo aborda el arco central de la historia (la evolución de Sung Jin-woo desde cazador de rango E hasta convertirse en el ser más poderoso del planeta) en una puesta en escena sobre hielo que combina patinaje artístico de alto nivel con tecnología visual y música en directo.

Cabe resaltar que el show funciona de forma autónoma dentro de la saga: no es necesario haber visto el anime o leído el webtoon para seguirlo, aunque los fans de la obra original de Chugong encontrarán una capa adicional de disfrute al reconocer momentos icónicos del relato.

MIRA EL TRÁILER DE “SOLO LEVELING ON ICE”

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN ESTA EDICIÓN DE “SOLO LEVELING ON ICE”?

Esta segunda puesta en escena de “Solo Leveling on Ice” llega con dos cambios principales.

El primero es el protagonista: Cha Jun-hwan, participante de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, asume el rol de Sung Jin-woo.

De esta manera, gracias a su capacidad expresiva y su precisión técnica sobre el hielo, se espera que su inclusión eleve el tono emocional del espectáculo.

El segundo cambio es la apuesta por una narración más compleja y multidimensional, ya que la productora Live Arena ha señalado que el arco de crecimiento del personaje se presentará con mayor profundidad que en la edición anterior.

Finalmente, la producción mantiene el sello visual que la hizo conocida: efectos de gran escala, música y una destacada dirección.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE PRESENTA “SOLO LEVELING ON ICE”?

“Solo Leveling on Ice” se presenta del viernes 7 al lunes 17 de agosto del 2026 en el Mokdong Ice Rink de Seúl, Corea del Sur.

La producción tiene un total de 12 funciones programadas, con las entradas a la venta desde el pasado 5 de junio a través de las plataformas NOL Ticket y Ticketlink.

Lamentablemente, hasta el momento, no se ha revelado si el espectáculo se presentará en otras ciudades o países fuera de su territorio de origen.

El patinador Cha Jun-hwan es el gran protagonista del espectáculo sobre hielo de la franquicia "Solo Leveling" (Foto: Live Arena)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí