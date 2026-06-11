Si eres de los que ama “Solo Leveling” y te quedaste con ganas de más, te tengo una buena noticia. Y es que, dentro del catálogo de Crunchyroll, hay toda una corriente de animes que, igual que la historia de Sung Jinwoo, nacieron primero como manhwa (es decir, cómics digitales coreanos) antes de convertirse en series animadas. Entonces, quienes se engancharon con ese estilo de dibujo, ese ritmo de poderes que crecen capítulo a capítulo y esos protagonistas que empiezan débiles para volverse imparables, podrán encontrar aquí nuevas alternativas para disfrutar.

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Vale precisar que “Solo Leveling” sigue de cerca la transformación de Sung Jinwoo, quien arranca como el cazador más débil del relato y, tras despertar como “jugador”, empieza a subir de nivel de manera imparable.

Así, cada episodio empuja un poco más sus habilidades y el misterio detrás del Sistema, el cual le ofrece misiones, recompensas y riesgos cada vez mayores mientras él decide hasta dónde está dispuesto a llegar.

Antes de continuar, mira el tráiler del anime de Crunchyroll:

¿QUÉ OTROS ANIMES BASADOS EN MANHWA SE PUEDEN VER EN CRUNCHYROLL?

1. “Tower of God”

“Tower of God” es, probablemente, el título más cercano en espíritu a “Solo Leveling”.

Esta serie sigue a un joven llamado Twenty-Fifth Bam, quien debe escalar una misteriosa torre llena de pruebas mientras descubre los oscuros secretos que esconde.

Además, la producción ya tiene una secuela, “Tower of God: Return of the Prince”, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan una historia con más episodios por delante.

El ecosistema de la Torre del anime "Tower of God" cuenta con 135 pisos conocidos, cada uno del tamaño del continente americano (Foto: Telecom Animation Film Company)

2. “Noblesse”

“Noblesse”, por su parte, apuesta por otra mezcla: acción, fantasía y vampiros.

Aquí, Raizel, un noble de sangre pura que despierta tras un letargo de 820 años, debe adaptarse a la civilización moderna mientras protege a los suyos.

Con 13 episodios, es perfecta para quienes quieren una historia autoconclusiva con ese mismo aire de poderes ocultos.

3. “The Reason Why Raeliana Ended Up at the Duke’s Mansion”

Si buscas algo distinto a las peleas constantes, “The Reason Why Raeliana Ended Up at the Duke’s Mansion” es una alternativa de isekai con romance.

En el show televisivo, Eunha Park muere y despierta como Raeliana McMillan, un personaje secundario condenado a morir en la novela que está leyendo, por lo que deberá luchar para evitar ese destino.

Es una propuesta de 12 episodios que combina drama, comedia e intriga, ideal para una maratón corta.

4. “Viral Hit”

“Viral Hit”, por otro lado, lleva el formato manhwa a un terreno más actual.

Cuenta la historia de Hobin Yu, un estudiante débil que, tras los consejos de un misterioso canal de internet centrado en peleas, empieza a derrotar a rivales mucho más fuertes y a ganar fama en redes.

Cabe resaltar que este título toca temas como el bullying, la viralización y la cultura de los videos de pelea online, algo que lo distingue bastante del resto de la lista.

5. “The God of High School”

Cierro la lista con “The God of High School”, anime producido por MAPPA que también está disponible en la plataforma.

Esta serie narra la historia de un estudiante y sus amigos que entran a un torneo de artes marciales por el cual obtienen poderes divinos, mientras se revela el plan de la organización detrás del evento.

Así, mezcla deporte, acción y un componente sobrenatural que lo acerca bastante al tono de “Solo Leveling”.

La historia del anime "The God of High School" gira en torno a un misterioso campeonato de combates que busca al estudiante de secundaria más fuerte de toda Corea del Sur (Foto: MAPPA / Sola Entertainment)

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