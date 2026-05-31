En el arco de Elbaph del anime “One Piece” de Crunchyroll, hay un grupo de personajes que concentra gran parte de la tensión de la trama: los Caballeros Divinos (conocidos en inglés como los Knights of God). Así, con la llegada del tráiler oficial que los presenta en acción, la conversación en redes sociales respecto a su papel en la historia explotó. Por eso, aquí te cuento exactamente quiénes son, qué los hace tan peligrosos y qué lugar ocupan dentro de la estructura del Gobierno Mundial.

Vale precisar que, hasta este tramo del anime, los Caballeros Divinos se habían mencionado solo de forma indirecta dentro de la estructura del Gobierno Mundial, como una fuerza de élite con autoridad directa sobre los Dragones Celestiales.

Y es que el relato de la serie los había mantenido fuera de pantalla, lo que alimentó la expectativa entre los seguidores que sabían de su existencia por el manga de Eiichirō Oda.

En ese contexto, un nuevo avance oficial de “One Piece”, publicado el pasado viernes 29 de mayo del 2026, por fin los muestra como una gran amenaza en pleno arco de Elbaph.

¿QUÉ SON LOS CABALLEROS DIVINOS EN “ONE PIECE”?

Tal como recuerda el wiki de la franquicia, los Caballeros Divinos son una fuerza especial que prioriza la calidad sobre la cantidad entre sus miembros, con la misión central de proteger Marijoa (Mary Geoise), el hogar de los Dragones Celestiales en la Línea Roja y corazón simbólico del Gobierno Mundial.

Ni siquiera los Almirantes de la Marina tienen la potestad de regular el comportamiento de los Nobles Mundiales, pero los Caballeros Divinos sí, y ese es uno de sus roles clave.

Cuando están en movimiento, ellos visten largas capas oscuras y armaduras ornamentadas que refuerzan su estatus en este universo.

Asimismo, comparten con los Cinco Ancianos una capacidad de regeneración que los hace difíciles de derrotar, con Imu como fuente probable de ese poder.

¿QUIÉNES SON LOS MIEMBROS ACTUALES DE LOS CABALLEROS DIVINOS EN “ONE PIECE”?

1. Saint Figarland Shamrock

Actor de voz: Kenjiro Tsuda

Saint Figarland Shamrock es, en este momento, el rostro más relevante del grupo.

Hijo de Saint Figarland Garling, antiguo Comandante Supremo de los Caballeros Divinos, Shamrock asumió el liderazgo del equipo tras la promoción de su padre a los Cinco Ancianos.

Su parecido con Shanks es impactante, y con razón: es el hermano gemelo mayor del famoso pirata de pelo rojo.

Sin embargo, su visión del mundo no podría ser más distinta: mientras Shanks adoptó los valores libres de los piratas, Shamrock abrazó el clasismo de su padre.

Shamrock es el hermano gemelo de Shanks y miembro de los Caballeros Sagrados en el anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

2. Gunko (o Manmayer Gunko)

Actriz de voz: Sumire Uesaka

Gunko, por su parte, es una joven con ojos de color heterocromático que consume la Fruta Aro Aro no Mi, una Paramecia que le permite crear vendajes en forma de flecha controlados telepáticamente.

Puede usarlos para ataques, para construir estructuras, y también como vectores que amplifican la fuerza de sus golpes.

Gunko es una poderosa guerrera de los Caballeros Sagrados en el anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

3. Saint Shepherd Sommers

Actor de voz: Hiroki Yasumoto

Sommers es un hombre de mediana edad, musculoso, con cabello largo y barba, que lleva una elegante uniforme militar con cintas, medallas y una rosa en el pecho.

Como miembro de la familia Shepherd, pertenece al mismo linaje que Saint Ju Peter, el Gorosei conocido como Dios Guerrero de la Agricultura.

Sommers es uno de los Caballeros Sagrados del anime "One Piece", caracterizado por su frondosa barba naranja (Foto: Toei Animation)

4. Saint Rimoshifu Killingham

Actor de voz: Shinnosuke Tachibana

Killingham, por su parte, es un individuo torpe con problemas de puntualidad y narcolepsia evidente.

Solo se le ha visto en forma híbrida humano-dragón, con características de Qilin, la criatura legendaria de la mitología china: cuello largo, y cabeza equina con astas y bigotes.

Su cuerpo está rodeado de una cinta de humo blanco, a diferencia del humo oscuro asociado a los Zoan malignos del Gobierno Mundial.

Y a ti, ¿te preocupa verlos en acción en el arco de Elbaph de “One Piece”?

Killingham es un miembro de los Caballeros Sagrados del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

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