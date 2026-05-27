Algo pasó en el mercado editorial japonés que no se veía en muchísimo tiempo: “One Piece” dejó de ser el título más vendido. Y es que, según el ranking oficial de Oricon, el manga más exitoso durante los primeros seis meses del 2026 en Japón es “Frieren: Beyond Journey’s End”, que superó a la icónica obra de Eiichirō Oda por un margen de aproximadamente 20 mil copias. Sin dudas, un cambio que ha sorprendido a la comunidad otaku en todo el mundo. Pero, ¿cómo quedó el resto del Top 10? Pues, te invito a descubrirlo en esta nota.

Vale precisar que “Frieren: Beyond Journey’s End” narra la historia de Frieren, una elfa maga que formó parte del grupo de héroes que derrotó al Rey Demonio.

Así, después de cumplir esa misión y despedirse de sus compañeros, ella emprende un nuevo viaje para comprender mejor las emociones humanas y el valor del tiempo, algo que como elfa inmortal nunca había dimensionado.

De esta manera, el manga explora temas como la mortalidad, la amistad y el arrepentimiento, con un ritmo pausado y una narrativa introspectiva que lo diferencia de otros títulos shonen convencionales.

¿CUÁLES SON LOS MANGAS MÁS VENDIDOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2026 EN JAPÓN?

1. “Frieren: Beyond Journey’s End”

De acuerdo con los datos oficiales de Oricon recopilados por cuentas especializadas como @WSJ_manga, “Frieren: Beyond Journey’s End” encabeza el ranking con 1,618,588 copias vendidas durante el periodo de noviembre del 2025 a mayo del 2026.

La hazaña es notable porque el manga logró este primer puesto a pesar de estar en pausa indefinida desde octubre del 2025 por temas de salud de sus creadores, Kanehito Yamada y Tsukasa Abe.

Asimismo, “Frieren” cuenta con significativamente menos capítulos publicados que sus competidores directos, lo que hace que su dominio en ventas sea aún más sorprendente.

Frieren, el héroe Himmel, el sacerdote Heiter y el guerrero enano Eisen son las figuras principales de la portada del volumen 12 del manga "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Shogakukan)

2. “One Piece”

En segundo lugar quedó “One Piece”, con 1,598,476 copias vendidas. La diferencia con “Frieren” es de apenas 20 mil copias, lo que demuestra que la obra de Eiichirō Oda sigue siendo un gigante editorial en Japón.

3. “Jujutsu Kaisen”

El tercer lugar lo ocupó “Jujutsu Kaisen”, con 1,433,563 copias. Este título de Gege Akutami se mantiene como uno de los fenómenos editoriales más importantes de los últimos años, con un anime exitoso y un fandom global consolidado.

4. “Blue Lock”

“Blue Lock” se posicionó en cuarto lugar con 1,266,011 copias vendidas. Este manga deportivo de Muneyuki Kaneshiro y Yusuke Nomura ha crecido de forma sostenida gracias al éxito de su adaptación animada y a su propuesta narrativa única sobre fútbol y competencia extrema.

5. “Chainsaw Man”

En quinto lugar aparece “Chainsaw Man”, de Tatsuki Fujimoto, con 1,147,619 copias. Esta obra se ha mantenido en el ranking de manera consistente gracias a su estilo narrativo irreverente, su violencia gráfica y su exploración de temas existenciales.

Completan el Top 10:

6. El sexto puesto lo ocupa “Jujutsu Kaisen Modulo” , con 1,137,742 copias .

, con . 7. “Spy x Family” , de Tatsuya Endo, quedó en séptimo lugar con 913,662 copias vendidas.

, de Tatsuya Endo, quedó en séptimo lugar con vendidas. 8. En octavo lugar se ubica “The Fragrant Flower Blooms with Dignity” (“Kaoru Hana wa Rin to Saku”), con 908,667 copias .

(“Kaoru Hana wa Rin to Saku”), con . 9. El noveno puesto es para “Sakamoto Days” , de Yuto Suzuki, con 876,937 copias vendidas.

, de Yuto Suzuki, con copias vendidas. 10. Finalmente, en décimo lugar aparece “The Apothecary Diaries” (“Kusuriya no Hitorigoto”), con 859,898 copias.

Maomao es la protagonista de la portada del primer volumen del manga "The Apothecary Diaries" de Natsu Hyuuga y Nekokurage (Foto: Square Enix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí