Si en algún momento pensaste que la despedida del anime “Bleach” iba a ser silenciosa, la franquicia se ha encargado de desmentirlo. Y es que se confirmó la producción del “Bleach FES”, un evento especial que reunirá a buena parte del elenco de voces original para celebrar el desenlace de “Bleach: Thousand-Year Blood War”. Además, el anuncio vino acompañado de una ilustración que todo fan del manga de Tite Kubo va a reconocer de inmediato: ni más ni menos que un homenaje a su primera portada.

Vale precisar que, de acuerdo con su web oficial, el “Bleach FES” es un evento de dos días que se llevará a cabo del 27 al 28 de febrero del 2027 en el Makuhari Event Hall del Makuhari Messe, en Chiba, Japón.

Aquí, cada jornada tendrá puertas abiertas desde las 3:00 p.m. (hora local) y el inicio del programa será a las 4:30 p.m., con actuaciones de voz en vivo y otras actividades especiales.

EL HOMENAJE A LA PRIMERA PORTADA DEL MANGA “BLEACH”

El póster oficial del “Bleach FES” fue dibujado por Masashi Kudo, diseñador de personajes del anime, y recrea la composición de la portada del tomo 1 del manga original de Tite Kubo, publicado en el 2001.

En ese sentido, la pieza conserva la pose característica de Ichigo sosteniendo su espada, con un diseño actualizado que refleja su evolución a lo largo de la serie.

Puedes ver el tributo especial debajo de estas líneas.

Una comparación entre la portada del primer volumen del manga original de "Bleach" y el póster promocional del evento oficial BLEACH FES (Fotos: Shueisha / Pierrot)

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE VOCES EN EL EVENTO DE “BLEACH”?

Hasta el momento, se ha confirmado que el evento contará con 15 actores de voz repartidos entre ambas fechas.

Masakazu Morita como Ichigo Kurosaki (ambos días) Fumiko Orikasa como Rukia Kuchiki (ambos días) Yuki Matsuoka como Orihime Inoue (ambos días) Hiroki Yasumoto como Yasutora “Chad” Sado (ambos días) Noriaki Sugiyama como Uryu Ishida (ambos días) Shinichiro Miki como Kisuke Urahara (ambos días) Ryotaro Okiayu como Byakuya Kuchiki (ambos días) Sho Hayami como Sosuke Aizen (ambos días) Fumihiko Tachiki como Kenpachi Zaraki (27 de febrero) Koji Yusa como Gin Ichimaru (27 de febrero) Daisuke Namikawa como Ulquiorra Cifer (27 de febrero) Junichi Suwabe como Grimmjow Jaegerjaquez (27 de febrero) Hiroki Tochi como Kugo Ginjo (28 de febrero) Yuichiro Umehara como Jugram Haschwalth (28 de febrero) Yuki Ono como Bazz-B (28 de febrero)

¿CÓMO FUNCIONA EL SORTEO DE ENTRADAS PARA EL EVENTO DE “BLEACH”?

En el “Bleach FES”, el asiento general cuesta 11,000 yenes (unos 70 dólares) y el paquete con merchandising exclusivo (set de camisetas, parche bordado y una caja de almacenamiento con arte original) tiene un valor de 15,000 yenes (unos 96 dólares).

Cabe resaltar que el primer sorteo de entradas está abierto y recibirá solicitudes hasta el 31 de octubre de este 2026. Finalmente, los resultados se anunciarán desde el 6 de noviembre.

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