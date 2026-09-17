“Bleach: Thousand-Year Blood War” está a dos episodios de cerrar su historia y, justo en ese tramo final del relato sobre Ichigo Kurosaki, la franquicia anime de Disney+ y Hulu decidió sumar un ingrediente extra a la agitada conversación en redes sociales. Y es que se ha revelado que el sábado 19 de septiembre del 2026 llegará un anuncio especial para todos los fans de la ficción. Así, si te preguntas de qué trata este misterioso evento del universo creado por Tite Kubo, aquí te cuento todo lo que sabe al respecto.

Vale precisar que “Bleach: Thousand-Year Blood War” adapta el arco final del manga original, llevando a la pantalla la batalla definitiva entre los Shinigamis y los Quincy.

Además, la producción está a cargo de Tomohisa Taguchi como director en jefe, junto a Hikaru Murata del estudio Pierrot.

¿QUÉ ANUNCIARÁ LA FRANQUICIA “BLEACH” EL 19 DE SEPTIEMBRE?

A través del canal oficial de la franquicia en YouTube, el equipo detrás de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity” confirmó que hará un anuncio especial el sábado 19 de septiembre del 2026, justo después de la emisión del primer episodio del bloque “Climax Selection” en Japón.

Ese día se transmitirá un livestream, donde se revelarán todos los detalles.

Cabe resaltar que el teaser difundido junto al anuncio lleva el título “2027.2.27&28 ON STAGE”, lo que sugiere que la revelación estaría vinculada a un evento presencial programado para el 27 y 28 de febrero del 2027.

¿A QUÉ HORA SE HARÁ EL ANUNCIO ESPECIAL DE LA FRANQUICIA “BLEACH”?

A continuación, conoce los horarios internacionales de la transmisión en la que se realizará el anuncio:

Horario Países Estados Unidos 7:45 a.m. (PT) / 10:45 p.m. (ET) del sábado 19 de septiembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:45 a.m. del sábado 19 de septiembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:45 a.m. del sábado 19 de septiembre Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:45 a.m. del sábado 19 de septiembre Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:45 a.m. del sábado 19 de septiembre España 5:45 p.m. del sábado 19 de septiembre

¿POR QUÉ EL ANIME TIENE UN HUECO EN SU CALENDARIO?

Como muchos fans saben, los dos últimos episodios de “Bleach: Thousand-Year Blood War” fueron reprogramados para el 19 y 26 de octubre, respectivamente, con el fin de darle al equipo de animación más tiempo para pulir el cierre de la historia.

Mientras tanto, TV Tokyo transmite un bloque especial llamado “Climax Selection” con capítulos previos de la saga:

Sábado 19 de septiembre: Episodio 7, “Born in the Dark”

Episodio 7, “Born in the Dark” Sábado 26 de septiembre: Episodio 28, “Kill the King”

Episodio 28, “Kill the King” Sábado 5 de octubre: Episodio 46, “The End”

Episodio 46, “The End” Sábado 12 de octubre: Episodio 48, “The End Two World”

Cabe resaltar que, en el streaming, la producción está disponible a través de Disney+ (a nivel internacional) y Hulu (en Estados Unidos).

Sōsuke Aizen, el icónico antagonista de la franquicia anime "Bleach", en una escena de "Bleach: Thousand-Year Blood War" (Foto: Pierrot)

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