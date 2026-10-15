“Steel Ball Run: JoJo’s Bizarre Adventure” sigue consolidando su lugar entre los animes más populares de Netflix. Y es que la historia en la que Johnny Joestar y Gyro Zeppeli recorren el continente en una carrera de caballos donde cada etapa trae rivales nuevos, giros inesperados y una dosis generosa de humor negro, se ha ganado la preferencia de miles de fans. Así, seguro te gustaría saber cuándo, a qué hora y cómo ver el episodio 5 de la producción. Por eso, aquí te traigo todos los detalles que debes conocer sobre su lanzamiento.

Vale precisar que, en este capítulo, titulado “The Terrorist from a Faraway Country”, Gyro y Johnny enfrentan a Oyecomova, un terrorista que conoce el pasado del primero y emplea explosivos para atacarlos.

En ese sentido, Mountain Tim les advierte que el rival busca al misterioso Zombie Horse, un caballo con poderes curativos.

De esta manera, nuestros protagonistas deben perseguirlo antes de que Oyecomova consiga llegar a él.

Antes de continuar, mira el opening de “Steel Ball Run: JoJo’s Bizarre Adventure”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 5 DE “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE”?

El episodio 5 del anime llega el viernes 16 de octubre del 2026 al catálogo internacional de Netflix.

Cabe resaltar que la segunda etapa de la producción comenzó a emitirse el pasado 25 de septiembre y suma una entrega por semana.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 5 DE “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE”?

“Steel Ball Run: JoJo’s Bizarre Adventure” ha fijado el lanzamiento de este episodio de acuerdo con el siguiente horario por países:

Países Horario Estados Unidos 1:00 a.m. (PT) / 4:00 a.m. (ET) del viernes 16 de octubre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. del viernes 16 de octubre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. del viernes 16 de octubre Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. del viernes 16 de octubre Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. del viernes 16 de octubre España 10:00 a.m. del viernes 16 de octubre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 5 DE “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE”?

Tal como te puedes imaginar, “Steel Ball Run: JoJo’s Bizarre Adventure” es un título exclusivo de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de su quinto capítulo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUÉ PASÓ EN LOS ANTERIORES EPISODIOS DE “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE”?

Episodio 1. “Steel Ball Run”: Luego de encontrarse con el forajido Gyro Zeppeli, el jinete retirado Johnny Joestar se inscribe en la primera carrera de caballos por Norteamérica: Steel Ball Run.

Luego de encontrarse con el forajido Gyro Zeppeli, el jinete retirado Johnny Joestar se inscribe en la primera carrera de caballos por Norteamérica: Steel Ball Run. Episodio 2. “El Pedido Del Sheriff A Mountain Tim”: Tras el impactante final de la 1.ª ETAPA, extraños asesinatos salen a la luz. Mountain Tim, el vaquero de Wyoming, se lanza a investigar mientras comienza la tensa fase dos.

Tras el impactante final de la 1.ª ETAPA, extraños asesinatos salen a la luz. Mountain Tim, el vaquero de Wyoming, se lanza a investigar mientras comienza la tensa fase dos. Episodio 3. “Forajidos Del Desierto”: En el campamento, Johnny descubre algo sobre el pasado de Gyro. Luego, la familia Boomboom ataca con un poder de otro mundo. El dúo escapa… o eso creen.

En el campamento, Johnny descubre algo sobre el pasado de Gyro. Luego, la familia Boomboom ataca con un poder de otro mundo. El dúo escapa… o eso creen. Episodio 4. “Devil’s Palm”: Johnny, Gyro y Mountain Tim caen en una trampa de los Boomboom, donde una fuerza magnética se vuelve letal. El cuerpo de Johnny comienza a experimentar extraños cambios.

Mountain Tim es un legendario vaquero y participante de la carrera del anime "Steel Ball Run JoJo’s Bizarre Adventure" (Foto: David Production / Lucky Land Communications / Shueisha)

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