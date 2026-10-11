El gran regreso de la franquicia “Dragon Ball” a las pantallas ha hecho historia. Y es que el tráiler del esperadísimo anime “Dragon Ball Super: Beerus” consiguió un impresionante récord en YouTube, incluso antes de su estreno oficial, lo que confirma el interés vigente por el universo creado por Akira Toriyama entre quienes crecieron siguiendo las aventuras de Goku y quienes descubren su historia por primera vez. Así, ¿te gustaría saber más sobre este hito? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la ficción reinterpreta la saga ‘Battle of Gods’, la cual ya tuvo dos adaptaciones previas en anime.

De esta manera, la nueva versión suma escenas animadas desde cero, una estructura de historia reorganizada y un acercamiento mayor al manga original.

En ese sentido, la trama arranca años después de la victoria sobre Majin Buu, con la Tierra en paz.

Y, en este contexto, Beerus, el Dios de la Destrucción, despierta, se entera de que Goku venció a Freezer y va a buscarlo.

A partir de allí, Goku y sus amigos enfrentan una batalla épica para impedir que destruya el planeta.

¿QUÉ RÉCORD ROMPIÓ “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

Según CBR, el tráiler oficial de “Dragon Ball Super: Beerus” en el canal Netflix Anime de YouTube se publicó el pasado miércoles 30 de septiembre del 2026 y alcanzó 5,9 millones de vistas al 6 de octubre.

Así, con esa cifra, el adelanto de la producción superó los 5 millones de visualizaciones de “Steel Ball Run: JoJo’s Bizarre Adventure” y los 4,6 millones de la temporada 2 de “Beastars”.

Finalmente, al cierre de esta nota, el video ya supera las 6,2 millones de reproducciones, estableciéndose como el tráiler más visto en la historia de aquel canal principal de Netflix.

¿CÓMO VER “DRAGON BALL SUPER: BEERUS” EN NETFLIX?

Si bien “Dragon Ball Super: Beerus” se estrenó el domingo 11 de octubre del 2026 en Crunchyroll, el anime recién llegará a la plataforma de la “N” roja el sábado 17 de octubre. Es decir, seis días después de su emisión en Japón.

Por lo tanto, para disfrutar de la ficción sin problemas en Netflix, asegúrate de contar con una suscripción activa al popular servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

LA CAMPAÑA PROMOCIONAL DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”

En Japón, diversos camiones publicitarios de “Dragon Ball Super: Beerus” recorren Tokio, Osaka, Nagoya, Fukuoka y Sapporo.

Además, en medio de esta campaña promocional, hay buses rotulados en Nueva York y Los Ángeles, anuncios en decenas de centros comerciales de Estados Unidos y un mural gigante en la estación Shibuya de Tokio.

Beerus, también conocido como Bills, es el Dios de la Destrucción del Universo 7 en la franquicia anime "Dragon Ball" (Foto: Toei Animation / Fuji TV)

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