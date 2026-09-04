La aclamada franquicia anime “Dragon Ball” ha vuelto a ser tendencia y esta vez el motivo tiene nombre propio: Beerus. Y es que el dios de la destrucción protagoniza el remake que Toei Animation prepara para revivir los primeros arcos de “Dragon Ball Super”. Así, el estudio ya ha mostrado un nuevo avance oficial de la producción. Por lo tanto, si te preguntas de qué trata este proyecto, cuándo llega a las pantallas y por qué los fans llevan meses hablando de él en redes sociales, aquí te cuento todos los detalles que debes saber al respecto.

Vale precisar que “Dragon Ball Super: Beerus” es una versión renovada del anime que se emitió originalmente entre el 2015 y el 2018.

De esta manera, podremos disfrutar del enfrentamiento entre Goku y Beerus, además de la reaparición de Frieza y de otras amenazas para la Tierra.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

La producción se estrenará en Japón el domingo 11 de octubre del 2026.

Cabe resaltar que el anuncio llegó junto al tráiler “Super Surge”, presentado el pasado 2 de septiembre en Los Ángeles durante el evento Dragon Ball Games Battle Hour 2026.

Asimismo, se confirmaron los temas musicales del anime:

“ONOGAMI” , interpretado por MEGATERA・ZERO, como opening .

, interpretado por MEGATERA・ZERO, como . “Kan Peki No Peki”, a cargo de VK Blanka, como ending.

MIRA EL TRÁILER DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”

¿QUÉ CAMBIOS TRAE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS” RESPECTO AL MANGA Y AL ANIME ORIGINAL?

Este remake se presenta como una edición “ENHANCED” del anime original, con escenas rediseñadas, animación renovada y una narrativa reconstruida para acercarse más a la obra de Akira Toriyama.

De esta forma, la producción busca cubrir las sagas de ‘Battle of Gods’, ‘Resurrection F’ y ‘Universo 6′ con un trazo más fiel al manga.

Además, esta versión apunta a un tono más maduro en ciertos tramos, con escenas nuevas tomadas directamente del material original.

¿DÓNDE VER “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

Hasta el momento, solo está confirmada la emisión de “Dragon Ball Super: Beerus” en Japón a través de Fuji TV, sin una plataforma internacional anunciada para el resto del mundo.

No obstante, debido a los antecedentes de la franquicia, lo más probable es que el portal elegido sea Crunchyroll.

Importante: el primer episodio del anime tendrá un adelanto mundial en el New York Comic Con, evento con un panel especial programado para el jueves 8 de octubre del 2026.

"Dragon Ball Super: Beerus" es una nueva versión mejorada y remasterizada del icónico anime (Foto: Toei Animation / Fuji TV)

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