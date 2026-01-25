Las celebraciones alrededor del 40° aniversario de una de las franquicias más icónicas de la historia del anime trajeron consigo dos estupendas noticias: el próximo lanzamiento de “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol” y el anuncio de “Dragon Ball Super: Beerus”, una versión completamente renovada del primer arco de la serie que llegará a las pantallas este 2026. Es decir, una “edición mejorada” que se desarrolla a lo largo de 6 episodios y reconstruye por completo el arco del Dios de la Destrucción con una animación de última generación.

Vale precisar que esta decisión busca redimir los errores del polémico inicio de “Dragon Ball Super”, cuya primera emisión—entre el 2015 y el 2018—fue criticada de manera recurrente por su inconsistente calidad de animación.

¿DE QUÉ TRATA “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

Este anime adapta la historia presentada en la película “Dragon Ball Z: La batalla de los dioses” (“Dragon Ball Z: Battle of Gods”, 2013), la cual se centra en el despertar de Beerus, el Dios de la Destrucción del Universo.

Resulta que, tras 39 años de sueño profundo, él se despierta buscando al “Supersaiyano Dios”, un guerrero legendario.

Y, eventualmente, Beerus llega a la Tierra durante la fiesta de cumpleaños de Bulma, donde su encuentro con Goku y los Guerreros Z desencadena una confrontación épica que obliga a nuestro protagonista a alcanzar la transformación de Supersaiyano Dios por primera vez.

Sin embargo, lo que diferencia esta nueva versión de las anteriores adaptaciones es su compromiso con la visión original de Akira Toriyama, en la que Beerus es presentado como un personaje más imponente y terrorífico.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

Aunque no se ha revelado una fecha exacta de lanzamiento, se ha confirmado que “Dragon Ball Super: Beerus” se estrenará en Japón en el otoño del 2026, a través de Fuji TV.

Este periodo comprende los meses de septiembre a diciembre, por lo que te recomiendo esperar su llegada en aquella época.

Respecto a su distribución internacional, no se han confirmado plataformas ni fechas de estreno para Latinoamérica o España. No obstante, todo parece indicar que llegará a estos territorios vía Crunchyroll.

¿QUÉ MEJORAS TRAE CONSIGO “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

“Dragon Ball Super: Beerus” es un proyecto que incorpora extensos nuevos cortes de animación, revisiones de escenas existentes, un re-renderizado completo de todo el metraje, doblaje recién grabado con banda sonora y efectos de sonido añadidos, así como una reconstrucción total de la historia.

De esta forma, todas las escenas, especialmente las secuencias de batalla, son aún más inmersivas.

LAS DIFERENCIAS DEL ANIME CON LA BATALLA DE LOS DIOSES ORIGINAL

Aunque “Dragon Ball Super: Beerus” adapta la misma premisa de la película de 2013, el arco original del anime del 2015 ya presentaba diferencias significativas con el filme.

Duración extendida: la película condensaba la historia en 85 minutos, mientras el anime la expandió a 14 episodios con contenido adicional y desarrollo de personajes.

la película condensaba la historia en 85 minutos, mientras el anime la expandió a 14 episodios con contenido adicional y desarrollo de personajes. ​Ubicación de la fiesta: en la película ocurre en la propiedad de Bulma; en el anime se traslada a un crucero en medio del océano.

en la película ocurre en la propiedad de Bulma; en el anime se traslada a un crucero en medio del océano. ​ Batalla expandida: el combate entre Goku Supersaiyano Dios y Beerus dura cerca de 10 minutos en la película, pero se extiende a cuatro episodios en el anime con mayor desarrollo narrativo.

el combate entre Goku Supersaiyano Dios y Beerus dura cerca de 10 minutos en la película, pero se extiende a cuatro episodios en el anime con mayor desarrollo narrativo. ​Poder de Beerus: la película menciona que Beerus usó casi 70% de su poder contra Goku; el anime mantiene ambiguo su verdadero nivel de fuerza.

Entonces, “Dragon Ball Super: Beerus” promete tomar lo mejor de ambas adaptaciones mientras corrige las inconsistencias y los problemas de ritmo que caracterizaron el controversial inicio de “Dragon Ball Super” en el 2015.

El póster de "Dragon Ball Super: Beerus", anime remake que se desarrolla a lo largo de 6 episodios (Foto: Toei Animation)

EL GRAN REGRESO DE “DRAGON BALL SUPER”

Este anuncio coincide con otra revelación mayor del evento Genkidamatsuri: “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol”, un nuevo anime que adaptará el arco de Moro del manga y continuará la historia después del Torneo del Poder.

Este proyecto representa la verdadera continuación de “Dragon Ball Super” tras 8 años de pausa (desde su emisión final en marzo del 2018).

