Si buscas un anime que combine el romance oscuro, suspenso constante y acción cruda, “Firefly Wedding” (“Hotaru no Yomeiri” en su idioma original) podría ser la opción perfecta para ti en la temporada de otoño de 2026. Este nuevo drama romántico ha sido comparado con “My Happy Marriage” (“Watashi no Shiawase na Kekkon”), debido a que comparten escenario histórico y el concepto de un matrimonio arreglado/forzado, no obstante, se aclaró que tomará un rumbo más crudo y sangriento. ¿Cuándo episodios tiene y cuándo se estrenarán?

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Basado en el manga escrito e ilustrado por Oreco Tachibana, el anime se ambienta en el Japón de la era Meiji y se centra en un peligroso romance de supervivencia protagonizado por una joven noble con una enfermedad terminal y un despiadado asesino a sueldo. Además, promete una increíble fidelidad en las escenas de acción, destacando por coreografías de combates fluidas, dinámicas y sumamente sangrientas.

“Firefly Wedding”, que promete ser una de las propuestas más adictivas, intensas y estilizadas de la temporada de otoño de 2026, cuenta con Takahiro Kamei (“Urusei Yatsura”) como encargado de la dirección y con Yuko Kakihara (“The Apothecary Diaries”) como responsable de la composición de la serie.

Mientras que Yukiko Aikei (“Your lie in April”) se encarga de los diseños de personajes, y NOGRID en la composición de la música del anime que está se caracteriza por presentar una tensión constante marcada por el miedo, el deseo y la fascinación mutua.

Satoko es secuestrada y condenada a muerte como parte de una conspiración política o familiar en la serie anime "Firefly Wedding", que se estrena el 9 de octubre de 2026 (Foto: David Production)

¿CÓMO VER “FIREFLY WEDDING”?

El primer episodio de “Firefly Wedding” se estrenará el viernes 9 de octubre de 2026 en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional casi al mismo tiempo que su emisión en Japón. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo del anime.

Cada episodio estará disponible en su idioma original con subtítulos en diferentes idiomas en América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, la CEI y el subcontinente indio.

Por lo tanto, para ver este anime de romance oscuro, suspenso y supervivencia solo necesitas una suscripción a dichas plataformas de streaming.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “FIREFLY WEDDING”?

Aún no se ha confirmado la cantidad exacta de episodios que tendrá la primera temporada de “Firefly Wedding”, pero se estima que tendrá aproximadamente 12 capítulos.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “FIREFLY WEDDING”

Episodio 1: 9 de octubre de 2026

Episodio 2: 16 de octubre de 2026

Episodio 3: 23 de octubre de 2026

Episodio 4: 30 de octubre de 2026

Episodio 5: 6 de noviembre de 2026

Episodio 6: 13 de noviembre de 2026

Episodio 7: 20 de noviembre de 2026

Episodio 8: 27 de noviembre de 2026

Episodio 9: 4 de diciembre de 2026

Episodio 10: 11 de diciembre de 2026

Episodio 11: 18 de diciembre de 2026

Episodio 12: 25 de diciembre de 2026

¿A QUÉ HORA VER “FIREFLY WEDDING”?

Países Horario Estados Unidos 8:00 a.m. (PT) / 11:00 a.m. (ET) de los viernes México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:00 a.m. de los viernes Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:00 a.m. de los viernes Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:00 p.m. de los viernes Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:00 p.m. de los viernes España 6:00 p.m. de los viernes

TRÁILER DE “FIREFLY WEDDING”

¿DE QUÉ TRATA “FIREFLY WEDDING”?

“Firefly Wedding” narra la historia de Satoko Kirigaya, una joven aristócrata con una enfermedad terminal que es secuestrada por un grupo de mercenarios. Para evitar ser asesinada por Shinpei Gotou, el letal asesino a sueldo asignado para ejecutarla, le propone matrimonio.

Después de que acepta la propuesta, Shinpei se vuelve ferozmente obsesivo y se dedica a protegerla. En tanto, Satoko comienza a ver más allá de la apariencia asesina de Shinpei.

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Firefly Wedding”, “Satoko Kirigaya lo tiene todo lo que una noble podría desear, excepto tiempo. Con la vida a punto de expirar, está decidida a casarse bien y enorgullecer a su padre. Pero cuando un despiadado asesino la secuestra, le hace una propuesta desesperada: ‘Cásate conmigo y lo tendremos todo’. Shinpei Goto acepta, solo para obsesionarse peligrosamente. Ahora Satoko debe elegir entre el deber y un amor que podría consumirlos a ambos.”

REPARTO DE VOCES DE “FIREFLY WEDDING”

Lynn (“Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury”) le da voz a Satoko Kirigaya

Koki Uchiyama “My Hero Academia”) le da voz a Shinpei Goto

Kento Ito (“Oshi no Ko”) le da voz a Kotaro Ogawa

Kenjiro Tsuda (“Jujutsu Kaisen”) le da voz a Mitsueda

En el anime "Firefly Wedding", Satoko es hermosa y de alta sociedad, pero está gravemente enferma. Su meta era casarse para darle orgullo a su padre (Foto: David Production)

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