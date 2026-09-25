“Firefly Wedding” (“Hotaru no Yomeiri” en su idioma original) se suma a la lista de los estrenos de la temporada de anime de otoño 2026, junto a títulos como “Overgeared” y la cuarta temporada de “Tokyo Revengers”. La adaptación de la serie de manga escrita e ilustrada por Oreco Tachibana se ambienta en el Japón de la era Meiji y se centra en un peligroso romance de supervivencia protagonizado por una joven noble con una enfermedad terminal y un despiadado asesino a sueldo.¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto de voces?

Este nuevo drama romántico promete ser una de las propuestas más adictivas, intensas y estilizadas de los últimos meses del 2026. Aunque ha sido comparada con “My Happy Marriage” (“Watashi no Shiawase na Kekkon”), debido a que comparten escenario histórico y el concepto de un matrimonio arreglado/forzado, también se aclaró que la nueva serie toma un rumbo más crudo y sangriento.

“Firefly Wedding” cuenta con Takahiro Kamei (“Urusei Yatsura”) como encargado de la dirección, Yuko Kakihara (“The Apothecary Diaries”) como responsable de la composición de la serie, Yukiko Aikei (“Your lie in April”) a cargo de los diseños de personajes, y NOGRID en la composición de la música.

En el anime "Firefly Wedding", Satoko Kirigaya es una joven de alta sociedad, hija de un conde, que posee gran belleza pero padece una enfermedad grave (Foto: David Production)

FECHA DE ESTRENO DE “FIREFLY WEDDING”

“Firefly Wedding”, producida por el estudio David Production, se estrenará el viernes 9 de octubre de 2026 en Crunchyroll mediante simulcast (en paralelo a su emisión en la televisión japonesa).

Por lo tanto, para ver el nuevo anime solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

Aún no se ha revelado la cantidad de episodios que tendrá la primera temporada de la serie que promete sumergir al espectador en un amor psicológicamente complejo, obsesivo y retorcido.

TRÁILER DE “FIREFLY WEDDING”

¿DE QUÉ TRATA “FIREFLY WEDDING”?

“Firefly Wedding” narra la historia de Satoko Kirigaya, una joven aristócrata con una enfermedad terminal que es secuestrada por un grupo de mercenarios. Para evitar ser asesinada por Shinpei Gotou, el letal asesino a sueldo asignado para ejecutarla, le propone matrimonio.

Después de que acepta la propuesta, Shinpei se vuelve ferozmente obsesivo y se dedica a protegerla. En tanto, Satoko comienza a ver más allá de la apariencia asesina de Shinpei.

De acuerdo con la descripción de Crunchyroll, “en la superficie, Satoko lo tiene todo: es hermosa, hija de un noble y está en una edad ideal para el matrimonio. Desafortunadamente, también está bastante enferma y solo le queda poco tiempo de vida. Antes de que pueda asegurar un matrimonio que redima su valor a los ojos de su familia, se ve convertida en el objetivo del misterioso asesino Shinpei, y sus planes se ponen en peligro.

Para salvarse a sí misma, hace una propuesta desesperada: ¡de matrimonio! Sin embargo, cuando se trata de amor, Shinpei se toma muy en serio lo de “hasta que la muerte nos separe”.

REPARTO DE VOCES DE “FIREFLY WEDDING”

Lynn le da voz a Satoko Kirigaya

Koki Uchiyama le da voz a Shinpei Goto

Kento Ito le da voz a Kotaro Ogawa

Kenjiro Tsuda le da voz a Mitsueda

En el anime "Firefly Wedding", Shinpei Goto es un asesino despiadado, sanguinario y legendario (Foto: David Production)

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