Por motivos estratégicos de producción y calidad, Toei Animation decidió modificar el calendario de emisión del anime “One Piece”. En lugar de una emisión semanal casi ininterrumpida, optó por estrenar un máximo de 26 episodios por año a partir de 2026. Esto permite al equipo de animación mantener un nivel alto en cada nuevo capítulo, evita que la serie alcance al manga de Eiichirō Oda y se incluyan escenas de relleno, y asegura una cadencia más fluida y cercana a los estándares actuales de la industria.

Después de una pausa de unos meses, el popular y longevo anime regresó en abril del 2026 con el Arco de Elbaph, que es considerado uno de los más importantes e históricos de toda la serie. Al ser el segundo arco de la Saga Final, sirve como el escenario donde se resolverán algunos de los misterios construidos durante más de 20 años.

Hasta el 23 de septiembre, “One Piece: Elbaph Arc” ha estrenado 24 episodios este y con el estreno del especial “One Piece: Heroines” tiene un total de 25 capítulos en 2026. Por lo tanto, la primera fase de este importante arco terminará con el episodio 1180.

Los guerreros gigantes de la isla unen fuerzas para hacer frente a la amenaza de los Caballeros de Dios en el episodio 1180 de "One Piece" (Foto: Toei Animation)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ EL EPISODIO 1180 DE “ONE PIECE”?

El episodio 1180 de “One Piece” se estrenará el domingo 27 de septiembre de 2026 en Crunchyroll. Mientras que a Netflix llegará el sábado 3 de octubre. El nuevo capítulo estará disponible en japonés con subtítulos en español, inglés y varios idiomas más.

Por lo tanto, para ver los nuevos episodios del Arco de Elbaph solo necesitas una suscripción a alguna de esas plataformas de streaming.

El adelanto del episodio 1180 del anime "One Piece" se enfoca fuertemente en la atmósfera oscura que envuelve la isla (Foto: Toei Animation)

TRÁILER DEL EPISODIO 1180 DE “ONE PIECE”

El episodio 1180 del anime “One Piece” se titula “Elbaph in Despair – Diabolical Covenant, ‘Domi Reversi” (“Elbaph en desesperación - El pacto diabólico, ‘Domi Reversi’”) y marca el cierre de la primera fase del Arco de Elbaph antes de que la serie entre en una pausa extendida de varios meses.

El avance del capítulo basado en el episodio 1150 del manga de Eiichirō Oda anticipa un panorama devastador y caótico en la isla de los gigantes. El control de Imu sobre Gunko desatará un enfrentamiento mayor, con la transformación demoníaca del rival liberando criaturas monstruosas.

Por otro lado, la tripulación de los Piratas Sombrero de Paja se encuentra en grave peligro. Usopp y otros miembros del equipo quedan rodeados y superados por la embestida enemiga.

En tanto, los guerreros gigantes de la isla unen sus fuerzas para defender su hogar de los Caballeros de Dios. Pero ¿será suficiente para detener al enemigo? ¿El episodio concluirá con un cliffhanger antes de la pausa hasta 2027?

¿CUÁNDO VOLVERÁ “ONE PIECE”?

Aún no se ha revelado la fecha exacta en la que empezará la segunda fase el Arco de Elbaph. Lo único claro es que será en algún momento del 2027.

Además, la franquicia ha anunciado la película “One Piece Film: God Valley”, que se estrenará en el verano de 2027 en Japón para celebrar el 30 aniversario del manga. Este esperado largometraje adaptará el esperado arco de flashback de God Valley.

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