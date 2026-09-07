El arco de Elbaph de “One Piece” entra en su tramo definitivo dentro del calendario de este 2026. Y es que, después de meses siguiendo semana a semana las peripecias de Luffy y su tripulación en la tierra de los gigantes, la cuenta regresiva para el cierre de temporada del anime en Crunchyroll ya empezó. Así, si quieres saber exactamente qué falta, cuándo se estrenan los últimos episodios del año y qué representa este cierre dentro del gran esquema de la franquicia, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que el 2026 marcó un antes y un después para la producción en su formato de emisión.

¿La razón? Pues, Toei Animation decidió reducir los estrenos a un máximo de 26 capítulos por año, divididos en dos bloques o ‘cours’.

De esta manera, la decisión reordenó por completo la forma en que se venía siguiendo la serie desde 1999.

Ahora, el segundo bloque del arco de Elbaph viene desarrollando uno de los enfrentamientos más comentados de la Saga Final, con los Sombrero de Paja y sus aliados gigantes midiéndose contra los Caballeros de Dios y la sombra del Gobierno Mundial.

¿CUÁNDO SE ESTRENAN LOS ÚLTIMOS EPISODIOS DE “ONE PIECE” ESTE 2026?

Según el calendario confirmado por Crunchyroll, tras el lanzamiento del episodio 1177 de “One Piece” el pasado domingo 6 de septiembre, al anime solo le faltan cuatro entregas para completar el año.

Calendario de estreno restante de “One Piece”:

Episodio Fecha de estreno 1178 Domingo 13 de septiembre del 2026 1179 Domingo 20 de septiembre del 2026 1180 Domingo 27 de septiembre del 2026 1181 (cierre de año) Domingo 4 de octubre del 2026

¿QUÉ LUGAR OCUPA ESTE CIERRE DE TEMPORADA EN LA FRANQUICIA “ONE PIECE”?

Es importante aclarar que el episodio 1181 de “One Piece” marca el cierre de su calendario de estrenos de este 2026. Sin embargo, no representa el final del arco de Elbaph.

En realidad, la historia continuará en el 2027, cuando se retome la producción con un nuevo bloque de capítulos.

Además, se espera que el cierre de año coincida con un momento de tensión dentro del enfrentamiento de nuestros protagonistas contra los Caballeros de Dios.

¿DÓNDE VER LOS ÚLTIMOS EPISODIOS DE “ONE PIECE”?

Tal como te puedes imaginar, Crunchyroll mantiene los derechos de transmisión internacional del anime en Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica, Europa, Medio Oriente, el subcontinente indio, el sudeste asiático, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, por lo que cada episodio llega el mismo domingo del estreno japonés.

Netflix también incorpora los capítulos del arco de Elbaph, aunque con una semana de retraso respecto a Crunchyroll.

Por lo tanto, para no perderte ningún episodio de este cierre de año, asegúrate de contar con una suscripción activa a alguna de las dos plataformas de streaming.

Saint Figarland Shamrock es el comandante de los Caballeros de Dios del arco de Elbaph en el anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

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