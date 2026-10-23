Gracias a su ingenio y a una sonrisa que convierte cada robo en espectáculo, Assane Diop (Omar Sy) tiene una manera muy particular de hacerse notar. Así, la serie francesa “Lupin” de Netflix se ganó un lugar entre las favoritas de quienes disfrutan de golpes bien planeados, disfraces y misterios. En ese sentido, con el regreso del personaje con la temporada 4 de la producción, muchos espectadores se preguntan qué otros títulos del catálogo de la plataforma ofrecen esa mezcla de astucia y carisma. Por eso, aquí reuní cuatro ficciones que deberías sumar a tu próxima maratón frente a la TV.

Vale precisar que la parte 4 de la serie francesa transcurre cuatro años después del final anterior. Es decir, Assane Diop sigue preso y quiere cumplir su condena para reunirse con su familia en Senegal.

Sin embargo, alguien comienza a cometer robos simultáneos en museos firmando como “Lupin”.

Y aunque nuestro protagonista proclama su inocencia, las pruebas lo señalan: una cámara incluso lo ubica en uno de los museos durante un atraco en el que la capitana Belkacem resulta gravemente herida.

Entonces, para demostrar que es víctima de un imitador, Assane deberá escapar de prisión y volver a convertirse en el icónico ladrón.

Antes de continuar, mira el resumen de las primeras temporadas de “Lupin”:

¿QUÉ SERIES DE NETFLIX PUEDES VER SI TE GUSTÓ LA TEMPORADA 4 DE “LUPIN”?

1. “La casa de papel”

Empiezo la lista con la producción española más famosa en el subgénero de robos y atracos: “La casa de papel”.

Aquí, ocho ladrones toman rehenes en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España mientras su líder manipula a la policía.

Cabe resaltar que el éxito del show televisivo fue tal que tiene un spin-off, “Berlín”, y hasta un remake coreano.

Elenco: Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño y más.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

Las máscaras de Salvador Dalí son símbolos característicos en la serie española "La casa de papel" (Foto: Vancouver Media / Atresmedia / Netflix)

2. “Caleidoscopio”

Por otro lado, “Caleidoscopio” es una miniserie de ocho episodios que destaca por su estructura no lineal: cada capítulo lleva el nombre de un color y se ubica semanas o años antes del robo.

O sea, a diferencia de otros títulos, este se puede ver en prácticamente cualquier orden (la única recomendación es dejar el episodio “Blanco” hasta el final).

Aquí, un veterano ladrón y su banda planean un golpe de 7000 millones de dólares, con Giancarlo Esposito, Rufus Sewell y Paz Vega en el reparto.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

3. “Atracadores: La serie” (“Braqueurs”)

“Atracadores: La serie”, por su parte, comparte nacionalidad con “Lupin”.

En esta producción, el hábil ladrón Mehdi y su banda quedan atrapados en una guerra territorial por un poderoso narcotraficante.

Sus creadores son Hamid Hlioua y Julien Leclercq, mientras que el elenco lo encabezan Sami Bouajila, Tracy Gotoas y Samuel Jouy.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

4. “El abogado del Lincoln”

Cierro la lista con “El abogado del Lincoln”, una ficción que cambia el atraco por la sala de juicios, pero conservando el ingenio y la capacidad de Assane para salir adelante en situaciones complicadas.

Aquí, Manuel García-Rulfo interpreta al abogado Mickey Haller, quien explora el sistema de justicia penal y hará lo que haga falta para ganarle.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

"The Lincoln Lawyer" es una exitosa serie de drama legal creada por Ted Humphrey y David E. Kelley (Foto: A+E Studios / Netflix)

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