Si llegaste hasta el séptimo y último capítulo de la serie argentina “Gordon” de Netflix, titulado “Vampiros”, seguro te quedaron preguntas sobre lo que viste y sobre lo que la historia decidió no mostrar. Así, con el fin de ordenar qué ocurre en el cierre de la producción, por qué el relato se detiene donde se detiene y qué pasó con el protagonista en la vida real, en las siguientes líneas te traigo la explicación del final del show televisivo. ¡Ten cuidado con los SPOILERS !

Vale precisar que, en el desenlace de la serie de Netflix, Aníbal Gordon (Rodrigo de la Serna) toma el mando del centro de detención clandestino Automotores Orletti, donde se decide quién vive y quién muere.

Aquí, Julieta Melo (Camila Peralta) pierde el control del monstruo que ayudó a crear y, junto a Graciela Mancini (Fiorella Bottaioli), termina como víctima de su violencia.

De esta manera, la producción llega a su conclusión en el año 1976, dentro de aquel terrible sótano.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Gordon”:

¿QUÉ OMITE EL FINAL DE “GORDON”?

En este escenario, quien espera un epílogo con justicia recibe otra cosa: la pantalla se corta en pleno terror dictatorial.

Así, la serie de Netflix deja fuera la captura de Aníbal Gordon en Córdoba en 1984 y su condena en 1986.

Y en su lugar aparece una frase recortada de Primo Levi, sobreviviente del Holocausto, sobre los escasos monstruos y el mayor peligro que representan los hombres comunes.

Es decir, el cierre del show televisivo le quita al público el alivio de ver el castigo del protagonista.

¿QUÉ PASÓ CON ANÍBAL GORDON EN LA VIDA REAL?

Tal como reporta Infobae, tras su captura en 1984, Aníbal Gordon fue condenado a 16 años de prisión por secuestro y tenencia ilegal de armas de guerra. Y, eventualmente, murió en 1987, bajo custodia.

Por otro lado, Automotores Orletti dejó de operar el 5 de noviembre de 1976, luego de que dos secuestrados (José Ramón Morales y Graciela Vidaillac) escaparon.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “GORDON”?

En una entrevista concedida a Río Negro, el director Pablo Trapero dejó en claro que la historia de “Gordon” sigue.

“Todavía hay mucho más después de donde nosotros la dejamos, y es un personaje que nos permitía, narrar una violencia que vivió nuestro país, y que también es como un recordatorio de una violencia que no queremos volver nunca más a vivir”, explicó.

En ese sentido, los hechos que la serie argentina dejó fuera, como la captura y el juicio de Aníbal Gordon, ofrecen terreno histórico para una continuación que podría llegar en una eventual (y todavía no confirmada) segunda temporada del proyecto.

El final de la serie argentina "Gordon" incluye una célebre cita del escritor italiano y superviviente del Holocausto Primo Levi (Foto: Preludio Producciones / Moonlight Cinema / Netflix)

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