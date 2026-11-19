Si ya llegaste a los créditos de “La ley de las bestias” (en inglés: “The Law of Beasts” y en su idioma original: “Prawo bestii”), seguro te quedaste mirando la pantalla un buen rato. Y es que la serie polaca de Netflix cierra su historia con un juicio que obliga a dos amigas a elegir entre lo que sienten y lo que defienden, y deja varias preguntas flotando en el aire. Así, en las siguientes líneas, te traigo una explicación del final: qué decide el tribunal sobre Mariusz Trynkiewicz y qué fue del personaje real que inspira la trama. ¡Ten cuidado con los SPOILERS !

Vale precisar que la historia del show televisivo alterna entre 1988 y 2014, centrándose en una investigación por el asesinato de varios niños y las consecuencias que llegan décadas después.

En el primer año, la agente Anna Bersz lidera la investigación y su amiga, la psiquiatra Agnieszka Grabska, evalúa al sospechoso principal, Mariusz Trynkiewicz.

Y, eventualmente, veinticinco años después, Anna es una alta funcionaria y Agnieszka, una experta respetada. Sin embargo, las dos están distanciadas.

Entonces, ambas profesionales se reencuentran cuando la condena de Mariusz está por cumplirse.

Así, el último episodio de la producción une las dos líneas temporales y revela por qué se rompió la amistad.

Antes de continuar, mira el tráiler de “La ley de las bestias”:

¿QUÉ HIZO AGNIESZKA EN 1988 Y POR QUÉ IMPORTA?

Resulta que, en 1988, Anna presionó a su amiga y Agnieszka firmó una evaluación que respaldaba la plena responsabilidad penal de Mariusz, lo que lo llevó a una pena de muerte.

Y si bien el hombre era culpable, la psiquiatra había visto indicios de un trastorno de identidad disociativo, pero la presión de Anna sobre sus superiores terminó cambiando el diagnóstico.

¿La sorpresa en la historia? Pues, el cambio político de 1989 convirtió la condena en 25 años de prisión.

¿QUÉ DECIDE EL TRIBUNAL SOBRE TRYNKIEWICZ?

Tiempo después, en el 2014, Anna impulsa la llamada “Ley de las bestias”, que permitiría internar en el Centro Nacional para la Prevención de Conductas Disociales, en Gostynin, a ciertos condenados tras cumplir su pena.

En ese escenario, Agnieszka se niega a repetir su compromiso anterior, por lo que reconoce la gravedad del perfil psicológico de Mariusz y sostiene que la psiquiatría no puede alargar un castigo que legalmente terminó.

Así, el tribunal decide liberar al hombre, argumentando que su decisión definitiva la daría en tres semanas... tiempo en el que lo ponen bajo supervisión y le prohíben salir del país.

Sea como sea, la madre del asesino siente muchísima culpa y le entrega a Anna, con ayuda de Agnieszka, el CD que escondía su hijo en una caja que ella guardaba.

Y aunque la serie nunca muestra su contenido, se infiere que el disco incluía material ilegal ligado a menores.

¿QUÉ FUE DEL TRYNKIEWICZ REAL?

Tal como te puedes imaginar, la serie de Netflix se inspira en el verdadero caso de Mariusz Trynkiewicz, condenado por el asesinato de cuatro niños en la ciudad polaca Piotrków Trybunalski.

En realidad, la ley se aprobó en noviembre del 2013 y Trynkiewicz fue el primer residente de Gostynin: lo cierto es que, tras esas tres semanas que le dieron en libertad, finalmente se decidió internarlo en aquel centro.

Cabe resaltar que, en el 2019, el hombre volvió a prisión tras ser hallado culpable de posesión de pornografía infantil y murió el 9 de enero del 2025, a los 62 años.

Gracias al maquillaje, el actor Michał Pawlik interpreta la versión mayor de Mariusz Trynkiewicz, el asesino que protagoniza la serie "La ley de las bestias" (Foto: Netflix)

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