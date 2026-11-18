Recibir cupones de alimentos no garantiza que puedas conservarlos sin actualizar tu información. Para algunos beneficiarios de SNAP, las reglas que se aplican en 2027 pueden hacer la diferencia entre seguir recibiendo asistencia o quedar sujetos a un límite de tiempo: adultos de hasta 64 años y personas cuyo estatus migratorio ya no permite acceder al programa están entre quienes deben revisar su situación.

Pero hay una precisión importante: no se trata de una cancelación general ni de requisitos que comienzan, todos juntos, el 1 de enero de 2027. Los cambios laborales y migratorios provienen de la ley federal de 2025 conocida como One Big Beautiful Bill Act. Su impacto depende de las condiciones de cada beneficiario y de la aplicación correspondiente por parte de las agencias estatales.

Si esta ayuda forma parte del presupuesto con el que compras alimentos, conviene distinguir tres cosas: si estás sujeto al requisito laboral, si puedes acreditar una excepción y si los integrantes de tu hogar siguen siendo elegibles.

Quiénes podrían perder SNAP en 2027 por los requisitos laborales

Uno de los cambios centrales amplía hasta los 64 años el alcance de la regla laboral conocida como ABAWD, que establece un límite temporal para determinados adultos considerados aptos para trabajar. La excepción relacionada con menores en el hogar ahora contempla a niños menores de 14 años.

Esto pone bajo especial atención a personas que antes podían quedar fuera de esa obligación, entre ellas:

Adultos de 55 a 64 años que no reúnen otra excepción.

Padres o cuidadores cuyo hogar tiene únicamente hijos de 14 años o más, si no existe otro motivo de exención.

Beneficiarios que están sujetos a la regla y no pueden acreditar las actividades exigidas.

Para quienes deben cumplirla, una de las principales vías es completar 80 horas mensuales de trabajo o actividades admitidas. No todo tiene que ser empleo remunerado: también pueden contar trabajo voluntario, programas laborales autorizados o una combinación de actividades.

¿Qué excepciones permiten conservar los cupones de alimentos?

Estar desempleado no equivale, automáticamente, a perder SNAP. Entre las excepciones recogidas en el manual federal de control de calidad del programa figuran:

Tener menos de 18 años o 65 años en adelante.

Estar embarazada.

No poder trabajar por una limitación física o mental, según la evaluación estatal.

Cuidar a un niño menor de 14 años que forme parte del hogar.

Estar exento de los requisitos laborales generales de SNAP.

Pertenecer a determinadas categorías de indígenas estadounidenses contempladas por la normativa.

Qué inmigrantes deben revisar su elegibilidad para SNAP

Los cambios no se limitan al trabajo. La reforma de 2025 también restringió las categorías migratorias que permiten recibir asistencia alimentaria federal. Por eso, tener presencia legal en Estados Unidos no significa, por sí solo, que una persona cumpla los requisitos de SNAP.

El manual federal identifica entre las categorías que pueden acceder al programa, siempre que cumplan las demás condiciones, a:

Ciudadanos estadounidenses y nacionales de Estados Unidos.

Residentes permanentes legales.

Personas reconocidas como Cuban/Haitian entrants , una categoría migratoria específica.

, una categoría migratoria específica. Ciudadanos cubiertos por los Pactos de Libre Asociación, conocidos como COFA.

¿Qué debes revisar antes de una suspensión o una renovación en 2027?

Para saber si tu beneficio está en riesgo, lo más útil es identificar qué regla te aplica, no guiarte únicamente por tu edad, nacionalidad o situación de empleo. Estos son los 5 puntos que conviene revisar:

Si estás sujeto al límite ABAWD. Pide que revisen tu edad, las personas que integran tu hogar y cualquier posible excepción. Qué actividades puedes acreditar. Consulta cómo documentar empleo, voluntariado o participación en programas autorizados antes de asumir que una actividad cuenta para las horas requeridas. Cuántos meses te han contabilizado. El límite de tres meses en 36 meses depende de los meses computables y de si existía una excepción o exención aplicable. Qué categoría migratoria consta en tu expediente. Si tu estatus cambió, solicita que la agencia evalúe la documentación actual y las condiciones correspondientes. Qué límites económicos corresponden a tu hogar. La elegibilidad también depende de ingresos, deducciones y otras reglas; las cantidades se actualizan por año fiscal y no deben confundirse con las de años anteriores.

La clave para 2027 es esta: cumplir una de las características mencionadas no equivale a una pérdida automática de SNAP.