¡Atención, SPOILERS! “The Body” (en español: “El cuerpo”) es la serie de terror y suspenso de Netflix que llegó a la popular plataforma de streaming de la “N” roja el pasado miércoles 11 de noviembre del 2026. Así, tal como miles de espectadores han sido testigos, esta producción cierra con un desenlace cargado de culpa, fe y misterio. Por eso, si llegaste a su octavo y último episodio con más preguntas que respuestas, aquí te cuento qué ocurre en la escena final y qué significa la conclusión de la historia.

Vale precisar que el show televisivo arranca en Halloween con un grupo de bailarinas que enfrenta deseos prohibidos y visiones fantasmales.

Aquí, como parte de una iniciación, Grace (Sofia Wylie) consume éxtasis y cae en un coma sin explicación.

Y, tras esta crisis, Anya (Kristina Bogic) y Lisbeth (Geena Meszaros) la llevan a casa en lugar de al hospital, para evitar problemas por el consumo de drogas.

Desde entonces, varias integrantes de las Lions aseguran ver a Grace, sosteniendo la duda entre lo espiritual y lo clínico hasta el último minuto.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Body”:

¿QUÉ PASA CON GRACE EN LA ESCENA FINAL DE “THE BODY”?

En la última escena de la serie de terror de Netflix, Grace despierta en su cama y dice: “Soy Dios”.

Tras esto, la cámara nos ofrece una vista aérea que muestra cada vez más manos sobre su cuerpo, hasta el corte a negro.

Cabe resaltar que este misterioso suceso ocurre mientras la joven esboza una pequeña sonrisa.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE BODY”?

Frente al cierre de ambiguo de “The Body”, estas son las principales teorías que podemos plantear al respecto.

Todo fue histeria colectiva: la mayoría de las visiones nacen de la sugestión y del deseo de pertenecer al grupo. De esta manera, la última frase de Grace podría surgir de la confusión tras el coma.

la mayoría de las visiones nacen de la sugestión y del deseo de pertenecer al grupo. De esta manera, la última frase de Grace podría surgir de la confusión tras el coma. La Iglesia se queda con el milagro: ante la reacción de los vecinos, el obispo y otros miembros de la diócesis preferirían ignorar las pruebas científicas y sostener (y manipular) la narrativa del milagro hasta el final.

ante la reacción de los vecinos, el obispo y otros miembros de la diócesis preferirían ignorar las pruebas científicas y sostener (y manipular) la narrativa del milagro hasta el final. Grace sabe exactamente lo que dice: no habría confusión derivada del coma. En realidad, la joven sería plenamente consciente de su supuesta entidad divina.

no habría confusión derivada del coma. En realidad, la joven sería plenamente consciente de su supuesta entidad divina. Hay algo sobrenatural en juego: bajo esta teoría, Lisbeth sería una encarnación del diablo y Grace, una de Jesús.

Sea como sea, la serie no busca resolver el misterio de Grace, sino dejar que cada espectador elija su propia versión.

Y es que, ya sea delirio, manipulación o algo verdaderamente sobrenatural, este desenlace confirma que la verdad importa menos que la necesidad colectiva de creer en ella.

La serie de suspenso psicológico y terror sobrenatural "The Body" deja su final abierto (Foto: Chernin Entertainment / Felix Culpa / Netflix)

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