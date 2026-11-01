“Balaraw: La isla sangrienta” (en inglés: “Balaraw: Blood Island”) es la serie filipina de terror y misterio que llegó a Netflix con seis episodios en total. Aquí, su protagonista, Sabina (Janine Gutierrez), viaja a una isla remota en busca de su madre desaparecida, Rebecca (Agot Isidro). En ese sentido, tras disfrutar de la producción, ¿te gustaría hacer un repaso sobre quién se queda, quién escapa y qué quiere decir la escena con la que cierra la historia? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo revisar el siguiente final explicado. ¡Ten cuidado con los SPOILERS !

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “BALARAW: LA ISLA SANGRIENTA”?

En el sexto y último capítulo de la ficción, el grupo intenta escapar y termina regresando al mismo punto.

Sabina entiende, entonces, la regla que escuchó antes: una persona de su sangre debe quedarse en la isla para que las demás se vayan. Así, convencida de que Balaraw la eligió a ella, se despide.

Sin embargo, Rebecca vuelve y, como sacrificio, toma su lugar. De esta manera, nuestra protagonista se marcha con Bulak, mientras su madre y Vedasto permanecen en la isla para que las chicas puedan partir.

Finalmente, la serie de Netflix deja el desenlace abierto: no sabemos si Sabina y Bulak lograron tocar tierra firme.

¿POR QUÉ SABINA ESTÁ CONECTADA CON LA ISLA?

Resulta que la primera persona en llegar a la isla fue una mujer arrastrada por el mar y sus descendientes formaron la primera comunidad.

En ese sentido, Rebecca habría sido la segunda mujer en llegar de esa forma, lo que la une a ella y a su hija a Balaraw de un modo que traspasa lo físico.

¿POR QUÉ REBECCA SE QUEDA EN BALARAW?

Al final de la serie, Rebecca le dice a Sabina que la misma sangre corre por ambas y revela que también escucha a Balaraw.

Y, con esa conexión a cuestas, decide pagar ella el precio para que su hija viva.

Cabe resaltar que el gesto también se puede interpretar como el de una madre rota que paga con su vida el abandono de sus años de silencio, aunque su muerte no se confirma en pantalla.

¿QUÉ SIGNIFICA LA ESCENA FINAL DE “BALARAW: LA ISLA SANGRIENTA”?

El epílogo de “Balaraw: La isla sangrienta” muestra a unos hombres hablando de alguien al que dan por muerto.

Aquí uno menciona el rumor de que solo los miembros de la familia de ese hombre pueden entrar y salir de Babang Yawa, y otro responde que todo rumor guarda algo de verdad.

Sea como sea, eventualmente, aparece una criatura alada, que podría ser la que siguió a Sabina y a Bulak en su partida, lo que hace presumir que la maldición de Balaraw habría salido de la isla.

Y si bien no se ha confirmado una segunda temporada de la serie de Netflix, una eventual nueva entrega de la ficción podría resolver las principales dudas que dejó este desenlace. Y a ti, ¿te gustaría una continuación del relato?

Janine Gutierrez como Sabina y Charlie Dizon como Bulak en una escena de la serie de terror "Balaraw: La isla sangrienta" (Foto: Epicmedia / Netflix)

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