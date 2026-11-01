Si ya llegaste al último episodio de “Un trabajo maldito” (en inglés: “Dead-End Job” y en su idioma original: “Ggoolalba”), es probable que tengas la cabeza llena de preguntas. Y es que el cierre de la serie coreana de Netflix—que conquistó a quienes buscan terror con crítica social—dejó a medio mundo sorprendido con una puerta que se abre, una confesión importante y hasta una llamada que puso a nuestro protagonista frente a una decisión enorme. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, este final explicado es para ti. ¡Ten cuidado con los SPOILERS !

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “UN TRABAJO MALDITO”?

El capítulo 8 de la serie, titulado “La última función”, presenta a Hyeok-jun (Lee Jae-wook) en un parque de diversiones abandonado donde los traumas se vuelven reales.

Aquí, Yeon-joo (Go Min Si) le pide abrir una puerta sellada que guarda el reino de los espíritus.

Sin embargo, Mr. S (Lee Hee Joon) interviene con un arma y dispara contra la chica. Y, en estas circunstancias, Hyeok-jun decide abrir la puerta de todas formas.

Tras esto, Mr. S es arrastrado hacia el umbral... derrotado y dejando un vacío de poder en la agencia.

Sea como sea, eventualmente, los hermanos Hyeok-jun y Ji-yoon (Kim Min Ha) cierran la puerta y vuelven a su vida normal.

¿QUIÉN ES YEON-JOO EN “UN TRABAJO MALDITO”?

Otra revelación del desenlace es que Yeon-joo es una criatura que cruzó al mundo de los vivos.

Resulta que ella pasó cuarenta años atrapada y quería destruir un mundo corrupto antes que ver sufrir a más trabajadores.

Además, se explica que la mujer fue obrera de una fábrica y sufrió violencia laboral antes de cruzar la puerta. Así, su historia se inspira en Jeon Tae-il, activista fallecido en 1970.

Es decir, mientras Mr. S defiende el sistema de la agencia, ella quiere romperlo: ese es el choque central del final.

¿QUÉ PASA CON EL PADRE DE HYEOK-JUN EN “UN TRABAJO MALDITO”?

Por otro lado, Min-su desapareció décadas atrás tras aceptar turnos en la agencia y, tiempo después, se lo muestra aferrado al dinero que quería compartir con su familia.

De esta manera, se establece como una de las almas atrapadas en el relato, por lo que Hyeok-jun ya no puede traerlo de vuelta.

LA OFERTA DE MR. S Y LA ESCENA POSTCRÉDITOS DE “UN TRABAJO MALDITO”

Hacia el final de “Un trabajo maldito”, Hyeok-jun recibe una llamada grabada de Mr. S, quien admite que el equilibrio se rompió y le propone ocupar su puesto. Entonces, la serie termina sin revelarnos si el chico acepta.

En la escena post-créditos, por su parte, Ji-yoon recibe una oferta de Kyungil Group, la cual recibe con una expresión confusa en escena.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “UN TRABAJO MALDITO”?

Hasta el momento, no se ha confirmado la renovación de “Un trabajo maldito” para una segunda temporada. No obstante, sí podemos especular sobre aspectos clave de la trama.

¿Aceptará Hyeok-jun el puesto? De hacerlo, la oferta le permitiría investigar lo ocurrido desde adentro.

¿Sigue vivo Mr. S? Probablemente murió. Sin embargo, no podemos descartar que podría estar al otro lado y volver como consejero, ya que habría otro jefe.

¿Qué papel tiene Kyungil Group? La organización sería responsable de todo y busca contratar a gente prescindible como Ji-yoon. Además, podría ser una red de sacrificios más amplia que una sola agencia.

¿Qué pasará con Ji-yoon? Por valiente, podría infiltrarse en la empresa para investigar.

Y tú, ¿crees que deberían estrenarse más capítulos de la serie coreana de Netflix para resolver tales interrogantes?

La actriz Kim Min Ha como Ji-yoon en una escena del episodio final de la serie coreana "Un trabajo maldito" (Foto: Shotcake / Netflix)

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