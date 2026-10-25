Marvel Studios ha vuelto a emocionar a sus seguidores con dos nuevos adelantos de la esperada película “Avengers: Doomsday”: un teaser emitido durante la Serie Mundial de béisbol y un spot de televisión con escenas del largometraje. Así, entre bromas sobre quién merece el título de Capitán América y un Thor que sostiene su martillo con aire solemne, los fans ya están hablando sobre ambos materiales en redes sociales. En ese sentido, ¿te gustaría saber qué muestra cada uno, quiénes aparecen y más detalles al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que “Avengers: Doomsday” es el nuevo crossover de los Vengadores, pues está planteado como el cierre de la Saga del Multiverso y como el proyecto más grande del estudio desde “Avengers: Endgame”.

De esta manera, el filme llega a los cines estadounidenses el viernes 18 de diciembre del 2026 y apunta a quienes siguen el universo de Marvel desde sus primeras películas.

Detrás de cámaras, por su parte, están Anthony y Joe Russo, directores de “Captain America: The Winter Soldier”, “Captain America: Civil War”, “Avengers: Infinity War” y “Avengers: Endgame”.

La actriz Florence Pugh interpreta a Yelena Belova, la nueva Viuda Negra, en la película "Avengers: Doomsday" (Foto: Marvel Studios / Walt Disney Pictures)

¿QUÉ MUESTRAN EL TEASER DE BÉISBOL DE “AVENGERS: DOOMSDAY”?

El nuevo teaser de la cinta se emitió el pasado sábado 23 de octubre, durante el juego inaugural de la Serie Mundial entre los Rays de Tampa Bay y los Brewers de Milwaukee.

Este presenta a Reed Richards (Pedro Pascal), Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) y Johnny Storm (Joseph Quinn) en la primera bola ceremonial del Ebbets Field, el estadio que sigue en pie en la Tierra-828, el mundo de “Fantastic Four: First Steps”.

Aquí, los verdaderos beisbolistas Bryce Harper, Freddie Freeman, Jacob Misiorowski, Junior Caminero y Randy Arozarena hacen un cameo especial. Asimismo, vemos a Doctor Doom (Robert Downey Jr.) descendiendo desde un cielo oscurecido.

EL NUEVO SPOT TELEVISIVO DE “AVENGERS: DOOMSDAY”

Por otro lado, el spot de 30 segundos de la película apareció el domingo 24 de octubre en el canal oficial de Marvel Entertainment en YouTube.

En este clip, volvemos a ver a Steve Rogers (Chris Evans) tomando el martillo de Thor (Chris Hemsworth). Además, el Dios del Trueno lidera al grupo y llama a unirse contra Doom.

Y, por si fuera poco, somos testigos del regreso del Bifrost, el portal interestelar que te permite viajar de forma instantánea entre Asgard y los Nueve Reinos.

Finalmente, debemos recordar que Sam Wilson (Anthony Mackie) recibió el escudo del Capitán América en el desenlace de “Avengers: Endgame”. Sin embargo, con la vuelta de Steve Rogers surge la duda de a quién llamar ‘Cap’.

En ese sentido, el spot plantea una peculiar broma: Scott Lang (Paul Rudd) saluda a Steve con ese apodo y se corrige, mientras Sam lo mira con el traje completo.

Después, John Walker (Wyatt Russell), conocido como USAgent, recuerda que él también fue Capitán América por un tiempo.

Y tú, ¿ya estás listo para ver el largometraje?

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