¡Marvel ha vuelto a poner a los Vengadores en cartelera! Y es que, entre el jueves 24 y el viernes 25 de septiembre del 2026, “Avengers: Endgame Encore” llega a los cines a nivel internacional como una versión ampliada de la cinta que cerró la Saga del Infinito en el 2019. Así, se busca que los fans se preparen para el fenómeno que será “Avengers: Doomsday”. Entonces, si te preguntas cuánto material nuevo trae la película y qué tanto adelanta sobre la próxima entrega del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), esta nota es para ti.

Vale precisar que la versión original de “Avengers: Endgame” nunca tuvo escenas post-créditos, algo poco común en el MCU, dado que—en su momento—se pensó como el cierre definitivo de una etapa.

En cambio, “Encore” rompe con esa lógica: suma una introducción inédita, metraje adicional dentro de la propia película y un nuevo tramo final que ofrece pistas más claras acerca de por dónde vendrá “Avengers: Doomsday”.

A continuación, mira el tráiler del reestreno:

¿CUÁNTAS ESCENAS POST-CRÉDITOS TIENE “AVENGERS: ENDGAME ENCORE”?

Tal como revelan portales como ComicBookMovie, “Avengers: Endgame Encore” tiene un total de tres escenas post-créditos.

¡Advertencia de SPOILERS ! Si prefieres llegar sin adelantos a la cinta, sáltate esta sección antes de conocer lo que muestra cada una de las escenas.

Primera escena:

Aquí, Bruce Banner (Mark Ruffalo), encerrado en una base militar tras lo ocurrido en “Spider-Man: Brand New Day”, es interceptado por Doctor Doom (Robert Downey Jr.), quien le dice que fue a “recogerlo”.

Segunda escena:

En la Autoridad de Variación Temporal (TVA), Mobius (Owen Wilson), Casey (Eugene Cordero) y O.B. (Ke Huy Quan) descubren miles de incursiones entre universos, por lo que este último sentencia que “el Multiverso está colapsando”.

Tercera escena:

El sonido que en el 2019 se asociaba a Tony Stark forjando su armadura ahora se revela como el de Doctor Doom forjando su propia máscara rumbo a “Avengers: Doomsday”.

¿CÓMO CAMBIÓ EL FINAL DE LA PELÍCULA EN “AVENGERS: ENDGAME ENCORE”?

¡Aquí hay más SPOILERS ! Y es que “Avengers: Endgame Encore” también modificó el desenlace de Steve Rogers.

Resulta que, tras su beso con Peggy Carter, la escena ya no corta a negro de inmediato: ahora suena un golpe en la puerta y aparece Loki con el uniforme de la TVA.

Entonces, le dice a ella “puedo ayudarlos, a los dos”, justo antes de que Steve salga de las sombras y quede frente a frente con él.

¿CÓMO SE CONECTAN LAS ESCENAS POST-CRÉDITOS DE “AVENGERS: ENDGAME ENCORE” CON “DOOMSDAY”?

Este conjunto de escenas deja claro que el regreso de “Avengers: Endgame” prepara el terreno para la próxima gran película de los “Vengadores”.

Lo cierto es que la visita de Doctor Doom a Bruce Banner adelanta que Hulk será un recurso clave dentro de sus planes, mientras que la crisis de incursiones que observa la TVA instala la idea de un Multiverso al borde del colapso.

Asimismo, la revelación del sonido de Doom resignifica el cierre de la cinta del 2019: lo que antes se leía como un guiño a Tony Stark ahora funciona como la primera pieza del ascenso del nuevo villano central del MCU.

Y tú, ¿ya estás listo para “Avengers: Doomsday”?

El póster promocional de "Avengers: Endgame Encore", un reestreno cinematográfico especial en formato ScreenX (Foto: Marvel Studios / Walt Disney Pictures)

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