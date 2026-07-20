¡Marvel Studios por fin soltó el avance que miles de fans llevaba meses pidiendo! Resulta que el estudio publicó el nuevo tráiler de “Avengers: Doomsday”, la película que reunirá a héroes de tres realidades distintas del MCU (Universo Cinematográfico de Marvel) en un mismo conflicto, y con él llegó también el primer vistazo real a uno de los personajes más esperados de esta nueva etapa: Doctor Doom. Así, si eres de los que sigue de cerca cada movimiento de la franquicia “Avengers”, aquí te cuento qué mostró exactamente el adelanto oficial.

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Vale precisar que la cinta marca el regreso de Anthony y Joe Russo como directores dentro del MCU, algo que no ocurría desde “Avengers: Endgame”.

Además, tal como te puedes imaginar, hay una gran expectativa entre los fans, ya que se trata de la primera gran cita del Multiverso antes de su desenlace.

¿QUÉ MOSTRÓ EL NUEVO TRÁILER DE “AVENGERS: DOOMSDAY”?

El adelanto, publicado la mañana del lunes 20 de julio del 2026, está narrado en gran parte por Thor (Chris Hemsworth), quien le advierte a sus compañeros sobre el peligro que representa Doom: “Pongan a un lado sus peleas menores. No asuman nada, excepto esto: si regresan, regresarán como hermanos y hermanas”, dice el personaje, para luego añadir que el grupo necesitará “un milagro”.

Asimismo, el avance incluye un momento en el que Steve Rogers (Chris Evans) sorprende a Thor tomando su martillo, algo que el propio "Dios del Trueno" recibe con incredulidad.

Y, tal como mencioné previamente, Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., por fin aparece con su icónico casco de metal, tras haberse mantenido oculto en los teasers anteriores centrados en el Capitán América, Thor, los X-Men y la alianza entre Pantera Negra y los Cuatro Fantásticos.

MIRA AQUÍ EL NUEVO TRÁILER DE “AVENGERS: DOOMSDAY”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “AVENGERS: DOOMSDAY”?

“Avengers: Doomsday” llega a las salas de cine estadounidenses y españolas el viernes 18 de diciembre del 2026.

En Latinoamérica, en cambio, se espera su lanzamiento en pantalla grande un día antes, el jueves 17 de diciembre.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “AVENGERS: DOOMSDAY”?

“Avengers: Doomsday” reúne a un elenco extenso que cruza distintas generaciones del cine de superhéroes.

Según Marvel, la película está protagonizada por: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Channing Tatum, Simu Liu, Ian McKellen, Tom Hiddleston, James Marsden, Patrick Stewart, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Kathryn Newton, Danny Ramirez, Winston Duke, Alan Cumming, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn, Mabel Cadena y Tenoch Huerta Mejía.

Así, se confirma que el filme integra de lleno a los X-Men dentro del MCU junto a los Vengadores y los Cuatro Fantásticos.

Victor von Doom, interpretado por Robert Downey Jr., protagoniza el póster de la película "Avengers: Doomsday" (Foto: Marvel Studios / Walt Disney Pictures)

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