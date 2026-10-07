La tercera temporada de “The Apothecary Diaries” (“Los diarios de la boticaria” en español y “Kusuriya no Hitorigoto” en su idioma original) finalmente se estrenó el 2 de octubre de 2026 y el primer episodio del popular anime basado en las novelas ligeras japonesas escritas por Natsu Hyūga e ilustradas por Touko Shino se encargó de sentar las bases para la nueva trama que incluye tensiones políticas en el palacio y una plaga de langostas que amenazan a todo el imperio. Entonces, ¿qué pasará en el próximo capítulo? ¿Cuándo se estrenará?

En “Langostas” (3x01), capítulo 49 del exitoso anime, Maomao se topa con las primeras pistas de una inminente plaga de langostas y escasez de alimentos. Preocupada por el comportamiento inusual de los insectos, la boticaria comienza a investigar y descubre en una librería un manuscrito que perteneció a la fortaleza del clan Shi. Además, consigue más información con ayuda del guardia real Lihaku y Ukyou.

Mientras tanto, la tensión va en aumento en el palacio real, ya que los clanes antiguos y nuevos continúan en disputas, el descontento que ocasiona el nombramiento de Gyokuyou como emperatriz consorte tras el nacimiento del príncipe heredero debido a que es extranjera, y la presión de Emperador para que Jinshi elija una esposa consorte.

En el primer episodio de la temporada 3 del anime "The Apothecary Diaries", Maomao prueba una langosta frita y descubre que tiene un sabor desagradable (Foto: OLM / TOHO animation)

FECHA DE ESTRENO DEL EPISODIO 2 DE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3

El segundo episodio de la tercera temporada de “The Apothecary Diaries” se estrenará el viernes 9 de octubre de 2026. Cada semana se emite un nuevo capítulo a partir del 2 de octubre.

Los capítulos del anime se emiten en Japón, dentro del bloque ‘Friday Anime Night’ de Nippon TV, a las 11:00 p.m. (hora local).

¿CÓMO VER “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3 EPISODIO 2?

La tercera temporada de “The Apothecary Diaries” se transmite en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional casi al mismo tiempo que su emisión en Japón.

Cada episodio estará disponible en su idioma original con subtítulos en diferentes idiomas en América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, la CEI y el subcontinente indio.

Por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a dichas plataformas de streaming.

¿A QUÉ HORA VER EL EPISODIO 2 DE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?

Países Horario Estados Unidos 7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) del viernes 9 de octubre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 a.m. del viernes 9 de octubre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:00 a.m. del viernes 9 de octubre Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 a.m. del viernes 9 de octubre Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:00 p.m. del viernes 9 de octubre España 5:00 p.m. del viernes 9 de octubre

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 2 DE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?

Aunque aún no se ha revelado la sinopsis oficial de “The Fire-Rat Cloak”, segundo episodio de la tercera temporada de “The Apothecary Diaries”, el avance revela que Maomao se encargará de que Jinshi se entere sobre la amenaza que representa la plaga de langostas. Por lo tanto, tomará cartas en el asunto y emprenderá un viaje.

Por supuesto, Maomao también será parte de la excursión, por lo tanto, tendrá que abandonar su lugar en el Distrito Rojo. El avance también muestra la nueva dinámica entre los protagonistas, sobre todo después de la creciente presión matrimonial sobre Jinshi.

Jinshi y Maomao en una escena del segundo episodio de la tercera temporada de "The Apothecary Diaries", que se estrenará el 9 de octubre (Foto: OLM / TOHO animation)

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