Este miércoles 26 de marzo de 2025, una transmisión en vivo de casi cinco horas y media sorprendió a todos cuando se anunció, sin previo aviso, los nombres de los actores que formarán parte de “Avengers: Endgame”, una de las películas más importantes de todos los tiempos, no solamente porque reunirá a los Vengadores, también a otros personajes reconocidos. Por tal motivo, Marvel Studios reveló quiénes se unen al elenco del filme, adelantando que habrá una mezcla de figuras del Universo Cinematográfico de Marvel. En esta nota conoce quién es quién es la cinta.

Un video en redes sociales, que compartió la cuenta oficial de Marvel, reveló los nombres de los 27 histriones que formarán la próxima entrega de la franquicia MCU. En ella se observa varias sillas de director con los nombres de los nuevos protagonistas. De esta manera, se confirma quiénes enfrentarán a Dr. Doom, que será interpretado por Robert Downey Jr.

LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “AVENGERS: DOOMSDAY”

A continuación, los actores que aparecerán en la película “Avengers: Doomsday”, de acuerdo al orden del clip de X que subió Marvel Studios:

CHRIS HEMSWORTH COMO THOR

Chris Hemsworth es el actor que interpreta a Thor en el MCU (Foto: Marvel Studios)

Chris Hemsworth retoma su papel como Thor, después de la película “Thor: Love & Thunder”, estrenada en julio de 2022, la cual es la secuela de “Thor: Ragnarok” (2017) y la vigésima novena película del (MCU).

Nombre del actor: Chris Hemsworth

Chris Hemsworth Lugar de nacimiento: Melbourne, Australia

Melbourne, Australia Fecha y año de nacimiento: 11 de agosto de 1983

VANESSA KIRBY COMO SUE STORM

Vanessa Kirby como Sue Storm / Mujer Invisible en la película "The Fantastic Four: First Steps" (Foto: Marvel Studios/ Disney)

Vanessa Kirby debuta como Sue Storm, la Mujer Invisible, personaje de la película “Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos”, que se estrena en julio de 2025.

Nombre de la actriz: Vanessa Jane Kirby

Vanessa Jane Kirby Lugar de nacimiento: Wimbledon, Londres

Wimbledon, Londres Fecha y año de nacimiento: 18 de abril de 1988

ANTHONY MACKIE COMO EL NUEVO CAPITÁN AMÉRICA

Anthony Mackie como Sam Wilson en una escena de la película "Capitán América: Un nuevo mundo" (Foto: Marvel Studios)

Anthony Mackie da vida al nuevo Capitán América, tras su éxito con “Captain America: Brave New World”, que llegó al cine en febrero de 2025.

Nombre del actor: Anthony Dwane Mackie

Anthony Dwane Mackie Lugar de nacimiento: Luisiana, Estados Unidos

Luisiana, Estados Unidos Fecha y año de nacimiento: 23 de septiembre de 1978

SEBASTIAN STAN COMO LOS THUNDERBOLTS

Sebastian Stan forma parte de “Avengers: Endgame” (Foto: Getty)

Sebastian Stan traerá a sus “Thunderbolts”, una película que llegó en febrero de 2025 a Estados Unidos, donde interpreta a un soldado mejorado y líder de facto de dicha organización, que resurgió como un asesino.

Nombre del actor: Sebastian Stan

Sebastian Stan Lugar de nacimiento: Constanza, Rumanía

Constanza, Rumanía Fecha y año de nacimiento: 13 de agosto de 1982

LETITIA WRIGHT COMO LA NUEVA BLACK PANTHER

Letitia Wright interpreta a Shuri en "Black Panther" (Foto: Marvel Studios)

Letitia Wright interpreta a la nueva Black Panther. Ella luchará junto a los Avengers contra Doom. Adquirió mucha experiencia en “Black Panther: Wakanda Forever”, estrenada en noviembre de 2022.

Nombre de la actriz: Letitia Michelle Wright

Letitia Michelle Wright Lugar de nacimiento: Georgetown, Guyana

Georgetown, Guyana Fecha y año de nacimiento: 31 de octubre de 1993

PAUL RUDD COMO ANT-MAN

Paul Rudd como Scott Lang en la película "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" (Foto: Marvel Studios)

Paul Rudd regresa con su personaje Ant-Man, luego de su última película “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, lanzada en febrero de 2023.

Nombre del actor: Paul Stephen Rudd

Paul Stephen Rudd Lugar de nacimiento: Nueva Jersey, Estados Unidos

Nueva Jersey, Estados Unidos Fecha y año de nacimiento: 6 de abril de 1969

WYATT RUSSELL COMO EL US AGENT DE “FALCON Y EL SOLDADO DE INVIERNO”

Wyatt Russell interpreta a US Agent, uno de los miembros más problemáticos de los "Thunderbolts" (Foto: Wyatt Russell / Instagram)

Wyatt Russell retoma su papel US Agent en “Falcon y el Soldado de Invierno” (serie de Disney +), aunque este personaje volvió a aparecer en la película “Thunderbolts” (2025).

Nombre del actor: Wyatt Hawn Russell

Wyatt Hawn Russell Lugar de nacimiento: California, Estados Unidos

California, Estados Unidos Fecha y año de nacimiento: 10 de julio de 1986

TENOCH HUERTA MEJÍA COMO NAMOR

Tenoch Huerta como Namor en la película "Black Panther: Wakanda Forever" (Foto: Marvel Studios)

Tenoch Huerta Mejía vuelve con Namor, papel que lo lanzó a la fama en “Black Panther: Wakanda Forever”, estrenado en noviembre de 2022. Se unirá a los buenos para enfretarse aa Doom.

Nombre del actor: José Ténoch Huerta Mejía

José Ténoch Huerta Mejía Lugar de nacimiento: México

México Fecha y año de nacimiento: 29 de enero de 1981

EBON MOSS-BACHRACH COMO LA MOLE

Ebon Moss-Bachrach será Ben Grimm (Foto: Composición - Imdb / Marvel)

Ebon Moss-Bachrach tiene el papel de La Mole, que llega para la tan esperada película de la franquicia del MCU. Será Ben Grimm / The Thing.

Nombre del actor: Ebon Moss-Bachrach

Ebon Moss-Bachrach Lugar de nacimiento: Massachusetts, Estados Unidos

Massachusetts, Estados Unidos Fecha y año de nacimiento: 19 de marzo de 1977

SIMU LIU COMO SHANG-CHI

Shang-Chi es interpretado por el actor chino-canadiense Simu Liu. (Foto: Marvel Studios)

Simu Liu interpreta a Shang-Chi, papel que fue su primer protagónico con “Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos”, estrenada en septiembre de 2021.

Nombre del actor: Simu Liu

Simu Liu Lugar de nacimiento: Heilongjiang, China

Heilongjiang, China Fecha y año de nacimiento: 19 de abril de 1989

FLORENCE PUGH COMO LA NUEVA VIUDA NEGRA

Florence Pugh y Scarlett Johansson en "Black Widow". La relación entre sus personajes ha sido comparada a la de hermanas. (Fuente: Marvel Studios)

Florence Pugh es la nueva Viuda Negra, quien apareció en “Black Widow” (2021) junto a Scarlett Johansson. Ella interpretó a Yelena Belova, una hermana sustituta del personaje principal de Johansson. Luego apareció con el mismo papel en “Thunderbolts”.

Nombre de la actriz: Florence Rose Pugh

Florence Rose Pugh Lugar de nacimiento: Oxford, Inglaterra

Oxford, Inglaterra Fecha y año de nacimiento: 3 de enero de 1996

KELSEY GRAMMER COMO BEAST

Kelsey Grammer también forma parte de “Avengers Doomsday” (Foto referencial: Paramount+)

Kelsey Grammer dará vida en “Avengers Doomsday” a Beast/Dr. Hank McCoy de “X-Men: The Last Stand” (2006) y “X-Men: Days of Future Past” (2014).

Nombre del actor: Allen Kelsey Grammer

Allen Kelsey Grammer Lugar de nacimiento: Islas Vírgenes de los Estados Unidos

Islas Vírgenes de los Estados Unidos Fecha y año de nacimiento: 21 de febrero de 1955

LEWIS PULLMAN COMO BOB

Lewis Pullman como Ben Mears en la película de terror sobrenatural "Salem's Lot". Ahora también forma parte de “Avengers: Endgame” (Foto: Max)

Lewis Pullman tendrá el papel de Bob Reynolds / Sentry, personaje de “Thunderbolts”, película que llega en mayo de 2025.

Nombre del actor: Lewis Pullman

Lewis Pullman Lugar de nacimiento: California, Estados Unidos

California, Estados Unidos Fecha y año de nacimiento: 29 de enero de 1993

DANNY RAMIREZ COMO THE FALCON

Danny Ramirez hace de Joaquín Torres en Falcon and the Winter Soldier (Foto: Marvel Studios)

Danny Ramirez dará vida a Joaquín Torres / The Falcon en “Avengers Doomsday”. El actor formó parte de “Captain America: Brave New World” y “Top Gun: Maverick”.

Nombre del actor: Danny Ramirez

Danny Ramirez Lugar de nacimiento: Chicago, Estados Unidos

Chicago, Estados Unidos Fecha y año de nacimiento: 17 de septiembre de 1992

JOSEPH QUINN COMO LA ANTORCHA HUMANA

El actor Joseph Quinn como Eddie Munson en la cuarta temporada de "Stranger Things". Ahora formará parte de “Avengers Doomsday” (Foto: Netflix)

Joseph Quinn tiene el papel de La antorcha humana en esta nueva película del MCU. Este actor es mejor conocido por su papel como Eddie Munson en la cuarta temporada de la serie “Stranger Things”.

Nombre del actor: Joseph Anthony Francis Quinn

Joseph Anthony Francis Quinn Lugar de nacimiento: Londres, Inglaterra

Londres, Inglaterra Fecha y año de nacimiento: 26 de enero de 1994

DAVID HARBOUR COMO RED GUARDIAN

David Harbour interpreta a Red Guardian en "Avengers Doomsday" (Foto: AFP)

David Harbour retoma su papel de Red Guardian / Alexei Shostakov que interpretó en “Black Widow” (2021) y “Thunderbolts” (2025).

Nombre del actor: David Kenneth Harbour

David Kenneth Harbour Lugar de nacimiento: Nueva York, Estados Unidos

Nueva York, Estados Unidos Fecha y año de nacimiento: 10 de abril de 1975

WINSTON DUKE COMO M’BAKU

M'Baku, interpretado por Winston Duke, es líder de los javari (Foto: Marvel Studios)

Winston Duke regresa con su personaje M’Baku, de “Black Panther” (2018) y “Avengers: Endgame” (2019).

Nombre del actor: Winston Duke

Winston Duke Lugar de nacimiento: Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago Fecha y año de nacimiento: 15 de noviembre de 1986

HANNAH JOHN-KAMEN COMO GHOST

Hannah John-Kamen como "Ghost" en "Ant-Man and the Wasp" (Foto: Marvel)

Hannah John-Kamen tiene el papel de Ghost / Ava Starr, al que dio vida en “Ant-Man and the Wasp” (2018) y “Thunderbolts” (2025).

Nombre de la actriz: Hannah Dominique E. John-Kamen

Hannah Dominique E. John-Kamen Lugar de nacimiento: Yorkshire del Este, Inglaterra

Yorkshire del Este, Inglaterra Fecha y año de nacimiento: 6 de septiembre de 1989

TOM HIDDLESTON COMO LOKI

Tom Hiddleston con su icónico personaje Loki (Foto: Marvel Studios)

Tom Hiddleston vuelve con su famoso papel de Loki, tras su éxito en películas como “Thor: Ragnarok” (2017), “Avengers: Infinity War” (2018) y “Avengers: Endgame”.

Nombre del actor: Thomas William Hiddleston

Thomas William Hiddleston Lugar de nacimiento: Westminster, Inglaterra

Westminster, Inglaterra Fecha y año de nacimiento: 9 de febrero de 1981

PATRICK STEWART COMO EL PROFESOR X

Patrick Stewart ha formado parte de los X-Men (Foto: 20th Century Fox)

Patrick Stewart volverá a interpretar su icónico personaje el Profesor X, de las películas de “X-Men”. El actor es conocido por “Star Trek: Generations”, “Star Trek: First Contact”, “Star Trek: Insurrection” y “Star Trek: Nemesis”, así como almirante retirado en la serie “Star Trek: Picard”.

Nombre del actor: Patrick Stewart

Patrick Stewart Lugar de nacimiento: Mirfield, Inglaterra

Mirfield, Inglaterra Fecha y año de nacimiento: 13 de julio de 1940

IAN MCKELLEN COMO MAGNETO

Ian McKellen también estará en la película "Avengers: Doomsday" (Foto: Getty Images)

Ian McKellen también regresa con famoso personaje Magneto, de los “X-Men”. La última vez que le dio vida fue en “X-Men: días del futuro pasado” (2014).

Nombre del actor: Ian Murray McKellen

Ian Murray McKellen Lugar de nacimiento: Burnley, Inglaterra

Burnley, Inglaterra Fecha y año de nacimiento: 25 de mayo de 1939

ALAN CUMMING COMO NIGHTCRAWLER

Aquí Alan Cumming en "The Traitors 3" (Foto: Peacock)

Alan Cumming interpreta a Nightcrawler, después de más de 20 años cuando formo parte de “X-Men 2” (2003).

Nombre del actor: Alan Cumming

Alan Cumming Lugar de nacimiento: Perthshire, Escocia

Perthshire, Escocia Fecha y año de nacimiento: 27 de enero de 1965

REBECCA ROMIJN COMO MYSTIQUE

La vez que Rebecca Romijn llegó a la 84.ª edición de los Premios Peabody en el Hotel Beverly Wilshire de Beverly Hills, California, el 9 de junio de 2024 (Foto: Etienne Laurent / AFP)

Rebecca Romijn también regresa con su icónico personaje Mystique de los “X-Men”. Formó parte de la franquicia en “X-Men” (2000), “X2: X-Men United” (2003), “X-Men: The Last Stand” (2006) y “X-Men: First Class” (2011), en este último hizo un cameo.

Nombre de la actriz: Rebecca Alie Romijn

Rebecca Alie Romijn Lugar de nacimiento: California, Estados Unidos

California, Estados Unidos Fecha y año de nacimiento: 6 de noviembre de 1972

JAMES MARSDEN COMO CYCLOPS

El actor James Marsden forma parte de "Avengers: Doomsday" (Foto: Chris Delmas / AFP)

James Marsden vuelve con su icónico personaje Cyclops, de los “X-Men”. Tuve ese papel en “X-Men” (2000), “X2: X-Men United” (2003), “X-Men: The Last Stand” (2006) y “X-Men: días del futuro pasado” (2014), en este último hizo un cameo.

Nombre del actor: James Paul Marsden

James Paul Marsden Lugar de nacimiento: Oklahoma, Estados Unidos

Oklahoma, Estados Unidos Fecha y año de nacimiento: 18 de septiembre de 1973

CHANNING TATUM COMO GAMBIT

Channing Tatum integra el elenco de "Avengers: Doomsday" (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Channing Tatum interpreta a Gambit, papel que desempeñó en “Deadpool & Wolverine” (2024).

Nombre del actor: Channing Matthew Tatum

Channing Matthew Tatum Lugar de nacimiento: Alabama, Estados Unidos

Alabama, Estados Unidos Fecha y año de nacimiento: 26 de abril de 1980

PEDRO PASCAL COMO MR. FANTASTIC

El reconocido actor Pedro Pascal también integra "Avengers: Doomsday" (Foto: Chris Delmas / AFP)

Pedro Pascal actúa en “Avengers Doomsday” como Mr. Fantastic, papel que dará vida en “The Fantastic Four: First Steps”, que se encuentra en postproducción.

Nombre del actor: José Pedro Balmaceda Pascal

José Pedro Balmaceda Pascal Lugar de nacimiento: Chile

Chile Fecha y año de nacimiento: 2 de abril de 1975

ROBERT DOWNEY JR. COMO DR. DOOM

El actor que dio vida a Iron Man, ahora volverá a portar una máscara, pero esta vez como el antagonista Víctor Von Doom. (Foto: @marvelstudios)

Robert Downey Jr. tiene el rol principal en la nueva película, pues es Dr. Doom. Papel que vuelve a interpretar en “The Fantastic Four: First Steps”, apareciendo en las escenas postcréditos y “Avengers: Secret Wars” (2027).

Fecha y año de nacimiento: 4 de abril de 1965

4 de abril de 1965 Nombre del actor: Robert John Downey Jr.

Robert John Downey Jr. Lugar de nacimiento: Nueva York, Estados Unidos