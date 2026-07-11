Como cada año desde 1970, la Comic-Con International de San Diego (SDCC), que es una celebración mundialmente famosa de los cómics, la cultura pop y el entretenimiento, atraerá a fans de todo el mundo al Centro de Convenciones de San Diego, California. La edición 2026 se realizará del 23 al 26 de julio (con un evento previo de apertura el 22 de julio), congregando a más de 135,000 asistentes, que podrán sumergirse en paneles con creadores de la industria, proyecciones exclusivas y experiencias interactivas sobre cómics, películas, televisión y videojuegos.

Durante cuatro días, la convención ofrece paneles y presentaciones, que son los más esperados, ya que distintos estudios y plataformas de streaming revelan tráilers, adelantos y anuncios exclusivos. También se incluyen sesiones de firmas y encuentros, donde los fans pueden interactuar con actores, directores, ilustradores y mangakas.

Por supuesto, Marvel no solo estará de vuelta en el Hall H con su extensa alfombra roja para presentar sus próximos proyectos, mientras que Apple TV hará su debut en este gran salón para mostrar adelantos exclusivos de la segunda temporada de “Silo”, la serie nominada al Emmy “Widow’s Bay” y más. Entonces, ¿cuál es la programación completa de la Comic-Con de San Diego 2026?

Apple Tv hará su debut en la Comic-Con International de San Diego 2026 y su panel incluye la serie de terror "Widow's Bay", protagonizada por Matthew Rhys (Foto: Apple TV)

PROGRAMACIÓN DE PANELES DE CINE Y TELEVISIÓN DE LA COMIC-CON SAN DIEGO 2026

Miércoles 22 de julio

06:00 PM – 09:00 PM: Apertura oficial del Exhibit Hall (Piso de exhibición gigante).

Noche (Horarios continuos): Proyecciones especiales de películas y series, incluyendo adelantos de “Star Trek” e “Highlander”.

Jueves 23 de julio

10:00 AM – 11:00 AM: 12th Annual Musical Anatomy of a Superhero (Música de series como “Spider-Noir” y “VisionQuest”).

Mañana / Bloque de apertura (Hall H): Panel principal de “ Percy Jackson and the Olympians ” (Novedades de la Temporada 3).

” (Novedades de la Temporada 3). Tarde (Ballroom 20): Panel especial por el 10° Aniversario de “ My Hero Academia ”.

”. Tarde (Hall H): Panel interactivo de Marvel Games revelando detalles exclusivos del esperado juego Marvel’s Wolverine para PS5.

Tarde (Hall H): Proyección avanzada exclusiva de la serie spin-off Stuart Fails to Save the Universe (HBO Max).

Crunchyroll estará presente en la Comic-Con de San Diego 2026 para celebrar el legado de "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

Viernes 24 de julio

10:00 AM – 11:00 AM (Hall H): Mega Panel de Prime Video con adelantos de “ Blade Runner 2099 ” y la temporada 3 de “The Lord of the Rings: The Rings of Power”.

” y la temporada 3 de “The Lord of the Rings: The Rings of Power”. 10:00 AM (Sala por confirmar): DreamWorks Animation’s Forgotten Island (Vistazo profundo a la nueva película).

11:45 AM (Hall H): Panel exclusivo de “ The Walking Dead: Dead City ” (Avances de la Temporada 3 previo a su estreno el domingo).

” (Avances de la Temporada 3 previo a su estreno el domingo). 01:45 PM – 02:45 PM: Panel de Roadside Attractions y Saban Films: Buddy, Everyone’s Favorite Orange Unicorn.

Tarde (Hall H): Presentación especial de la película Spaceballs: The New One y primer vistazo con escenas exclusivas de la serie “Lanterns” (DC/HBO).

Tarde / Cierre (Hall H): Evento del 20° aniversario de El laberinto del fauno de Guillermo del Toro (Celebración de su reestreno en 3D 4K).

08:00 PM (Hilton Bayfront): Ceremonia de gala de los Premios Eisner 2026.

Sábado 25 de julio

10:00 AM (Indigo Ballroom): Panel y detrás de cámaras de Regular Show: The Lost Tapes.

01:00 PM (Indigo Ballroom): Estreno y panel del elenco de President Curtis (Adult Swim).

03:00 PM (Indigo Ballroom): Panel masivo de “ Rick and Morty ” (Temporada 9) con Dan Harmon y el reparto de voces.

” (Temporada 9) con Dan Harmon y el reparto de voces. 04:45 PM – 05:45 PM (Sala por confirmar): Presentación de la nueva serie “Carrie” de Mike Flanagan junto a su elenco.

Tarde / Bloque de 2 horas (Hall H): Takeover de Apple TV+ con adelantos estelares de “Silo” (Temporada 2), “Dark Matter” y las películas Matchbox y Mayday.

Noche / Panel de cierre (Hall H): El panel estelar de Marvel Studios con Kevin Feige presentando el futuro del MCU (enfoque masivo en Avengers: Doomsday).

Domingo 26 de julio

10:00 AM – En adelante: Bloques dedicados al Children’s Film Festival y talleres interactivos para familias.

Todo el día: Últimas firmas de autógrafos en stands y descuentos de liquidación en el piso de exhibición comercial.

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