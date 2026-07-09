Tras la muerte de su esposo, Alice (Souheila Yacoub) está desconsolada, así que, decide quedarse en la casa de campo de los padres de William, sin imaginar, que tendrá que hacer a un lado el dolor por su terrible pérdida para luchar por sobrevivir a una noche sangrienta y a los ataques de sus suegros y cuñados poseídos luego de que el Necronomicon entra en escena en “Evil Dead Burn” (“Posesión infernal: En llamas” en España y “Evil Dead: En llamas” en Hispanoamérica), la nueva entrega de icónica franquicia de terror.

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Esta película dirigida y coescrita por Sébastien Vaniček, y producida por Robert Tapert y Sam Raimi, que fue el creador y director de la primera película de la saga, promete ser la entrega más brutal, sangrienta y salvaje, además de mantener una mezcla de gore, humor negro y ritmo rápido. Pero ¿realmente lo consigue?

“Evil Dead Burn” se estrenó el 9 de julio de 2026 en los cines de Latinoamérica y llega a Estados Unidos el 10 de julio. Por lo tanto, la crítica especializada ya tiene una opinión sobre la película protagonizada por Souheila Yacoub, Hunter Doohan, Luciane Buchanan y Tandi Wright.

Thya (Luciane Buchanan) es poseída en la película de terror sobrenatural "Evil Dead Burn", que se estrenó el 9 de julio en Latinoamérica (Foto: Warner Bros. Pictures)

LO QUE DICE LA CRÍTICA SOBRE LA PELÍCULA “EVIL DEAD BURN”

La crítica especializada tiene una opinión mixta sobre “Evil Dead: En llamas”. Mientras algunos adora su intensidad mordaz y elogian su crudeza, la dirección visual y el ritmo frenético, otros consideran que lleva la franquicia a un terreno demasiado serio y carece de la identidad clásica de la saga.

Pero en general, las críticas son positivas. Actualmente, el largometraje dirigido por el cineasta francés Sébastien Vaniček tiene una puntuación de entre el 79 % y el 80 % en Rotten Tomatoes y entre el 58 % y el 61 % en Metacritic.

Algunos críticos elogian la dirección técnica de Vaniček, destacando el montaje preciso, los primeros planos incómodos y las impresionantes secuencias de acción rodadas en una sola toma. Mientras que otros consideran que la película prioriza los momentos de tensión gradual sobre la acción trepidante.

Erroll Shand interpreta a Edgar en la película de terror sobrenatural "Evil Dead Burn", escrita por Sébastien Vaniček y Florent Bernard (Foto: Warner Bros. Pictures)

Jordan Williams de Screen Rant

“Evil Dead Burns toma una dirección nueva y audaz, a la vez que se siente como una retorcida unión temática de todas las épocas de la serie de Sam Raimi.”

lison Foreman de IndieWire

“Vaniček no reinventa Evil Dead, pero sí reinventa la atmósfera que puede tener una película de Evil Dead. Independientemente de si esto te convence o no, se trata de una de esas raras secuelas que expanden las posibilidades de su propia franquicia.”

Joshua Mbonu de Geek Vibes Nation

“Evil Dead Burn no aporta mucho nuevo al mundo de esta franquicia (ni al terror en general), pero es tan buena imprimiendo su propia ferocidad a toda velocidad a las constantes evoluciones de estas películas que se consolida como otra sólida entrega.”

Matt Oakes de Silver Screen Riot

“Evil Dead Burn logra mantener el ya de por sí ridículo nivel de crueldad imaginativa establecido previamente… ofreciendo algunos de los momentos más repugnantes de la saga.”

David Rooney de The Hollywood Reporter

“El hecho de que el guion de Vanicek y su compatriota francés Florent Bernard no ofrezca prácticamente nada novedoso en términos narrativos es probablemente irrelevante, aunque a esta nueva entrega independiente le habría convenido un principal agente del mal más definido.”

Owen Gleiberman de Variety

“La violencia, aunque incesante, se mantiene agresivamente ‘temática’, ya que las tensiones y la ira reprimidas de la familia salen a la luz en forma de golpes, puñetazos, desgarros, mutilaciones y desmembramientos”.

Joey Magidson de Awards Radar

“El guion se queda un poco corto, dadas sus influencias europeas a veces demasiado marcadas, pero nada que una buena dosis de gore bien representado no pueda disimular.”

Jamie Jirak de The Mary Sue

“La verdadera estrella de la película es Maude Davey, quien interpreta a Polly, también conocida como la abuela… Ella aporta el toque cómico tan necesario y se gana la mayoría de las reacciones del público.”

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