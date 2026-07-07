Una de las adaptaciones al anime más esperadas de esta temporada es “Red River” (“Sora wa Akai Kawa no Hotori” en su idioma original), que narra la historia de Yuri, una adolescente japonesa del siglo XXI que es transportada mágicamente a la antigua capital del Imperio Hitita, en Anatolia, donde es considerada la encarnación de la diosa de la guerra, Ishtar. Por lo tanto, la reina Nakia quiere usarla como sacrificio. No obstante, es salvada por el príncipe Kail. ¿Cuándo se estrena? ¿Quiénes conforman el reparto de voces?

Este nuevo anime adapta el aclamado manga shōjo de Chie Shinohara, que se publicó entre 1995 y 2002. El material original consta de 28 volúmenes y ha superado las 20 millones de copias en circulación, consolidándose como un clásico absoluto que incluso ganó el prestigioso Shogakukan Manga Award en 2001.

“Red River” cuenta con la dirección de Kosuke Kobayashi (“The Master of Ragnarök & Blesser of Einherjar”), que trabaja para el estudio Tatsunoko Production. La estructura de la serie está a cargo de Yoriko Tomita (“The Elusive Samurai”), mientras que el diseño de personajes es responsabilidad de Kenji Fujisaki (“Blood Lad”) y música de Yoshihisa Hirano (“Ouran High School Host Club”).

El príncipe Kail rescata a Yuri antes de que se convierta en sacrificio y esto da inicio de una alianza en el anime "Red River" (Foto: Tatsunoko Production)

¿DE QUÉ TRATA “RED RIVER”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, en “Red River”, “cuando una misteriosa mano la arrastra bajo un charco, Yuri, una adolescente japonesa de la actualidad, despierta en el Imperio hitita del siglo XIV a. C. Atrapada en una lucha mortal por el trono, une fuerzas con el príncipe Kail para enfrentarse a asesinos, sobrevivir a conspiraciones palaciegas y abrirse paso en un mundo en guerra, mientras es venerada como la diosa Ishtar.”

Por lo visto en el tráiler, después de que el agua de un charco comienza a agitarse misteriosamente, unas manos arrastran a Yuri hacia el pasado. La protagonista tiene poco tiempo para adaptarse al Imperio Hitita y encontrar su propio lugar en la historia antigua.

Además del tema de apertura oficial, “Akatsuki no Sora”, interpretado por la cantante Hiroki Nanami, el avance muestra el meticuloso trabajo de animación de Tatsunoko Production, destacando los paisajes, vestuarios y joyas de la Edad del Bronce.

¿CÓMO VER “RED RIVER”?

“Red River” se estrena el martes 7 de julio de 2026 en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del nuevo anime.

Por lo tanto, para ver esta serie solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “RED RIVER”

REPARTO DE VOCES DE “RED RIVER”

Mirai Tachibana le da voz a Yuri Suzuki

Wataru Katō le da voz a Kail Muršili

Aya Uchida le da voz a Reina Nakia

Shōya Chiba le da voz a Zannanza Hattušili

Tomoaki Maeno le da voz a Ilbani

Junya Enoki le da voz a Rusafa

Tomohiro Ōno le da voz a Kikkuri

Shiki Aoki le da voz a Hadi

Kōji Yusa le da voz a Urhi Shalma

Kōsuke Toriumi le da voz al Príncipe Mattiwaza

Hiroki Nanami le da voz a Satoshi Himuro / Narrador

En el anime "Red River", la reina Nakia (Aya Uchida) es ambiciosa antagonista del Imperio Hitita (Foto: Tatsunoko Production)

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