A pesar de las dudas iniciales, debido al colapso previo del estudio Bug Films, la complejidad artística del manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe, y los retrasos en su estreno, el anime de “Witch Hat Atelier” se convirtió en un éxito rotundo y en uno de los grandes referentes de la fantasía moderna debido a una combinación perfecta de respeto por la obra original, una producción impecable y una historia profundamente humana. Además, destaca por alejarse de los tropos del anime de fantasía convencional.

Mira también: Los animes que llegan a Netflix en julio de 2026

Dirigida por Ayumu Watanabe (“Summer Time Rendering”), esta serie se centra en Coco, una niña que sueña con ser maga, pero al nacer sin aptitudes, cree que nunca lo logrará. No obstante, tras conocer al mago viajero Kiefley, descubre un mundo de magia fascinante pero también lleno de peligros ocultos.

La primera temporada de “Witch Hat Atelier” tuvo un total de 13 episodios, que se emitieron entre el 6 de abril y el 22 de junio de 2026, y recibieron calificaciones sobresalientes. Por ejemplo, en IMDb logró una excelente puntuación promedio de 8.5/10. Por lo tanto, no es una sorpresa que fuera renovada para una segunda temporada.

En el anime "Witch Hat Atelier", Coco es una niña de origen humilde e hija de una costurera en una aldea ordinaria, que sueña con convertirse en una hechicera (Foto: Bug Films)

LO QUE SE SABE SOBRE LA TEMPORADA 2 DE “WITCH HAT ATELIER”

El anuncio de la segunda temporada de “Witch Hat Atelier” fue realizado por el comité de producción de la serie y la plataforma Crunchyroll inmediatamente después de la emisión del episodio final de la primera entrega. Por lo tanto, aún es pronto para conocer la fecha de estreno de los nuevos episodios.

Para celebrar la renovación, la autora original del manga, Kamome Shirahama, publicó una ilustración conmemorativa especial agradeciendo el inmenso apoyo de los fans. En la ilustración aparece la protagonista Coco y otros personajes como Agott, Tetia, Riche, Qifrey y Olruggio.

La segunda entrega está en etapa de producción, que está a cargo del estudio Bug Films, que promete repetir los aspectos positivos de los primeros capítulos. En tanto, Crunchyroll se encargará de la distribución internacional.

Esta es la ilustración promocional oficial que anuncia la producción de la segunda temporada del anime "Witch Hat Atelier" (Foto: Bug Films)

¿Qué pasará en la temporada 2 de “Witch Hat Atelier”?

La segunda temporada de “Witch Hat Atelier” adaptará las consecuencias directas del tenso final de la primera entrega, enfocándose en la resolución de la segunda prueba mágica y la posterior visita al Gran Auditorio.

Aunque aún no se ha confirmado, la nueva entrega del anime revelación del 2026 podría adaptar tres arcos argumentales clave del manga: el final del Segundo Examen (Arco de la Prueba del Pentagrama), arco del Gran Auditorio (The Great Hall Arc), y el prólogo del Festival de la Noche de Plata (Silver Night Festival Prologue).

Lo único seguro es que los nuevos episodios de “Witch Hat Atelier” mostrarán cómo Coco y sus compañeras lidian con la creciente interferencia de los Sombreros de Ala, la peligrosa facción de magos heréticos.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí