La temporada de verano de animes de 2026 está a punto de empezar, así que varias de las series que llegaron en la temporada de primavera ya terminaron o están en su recta final. Por lo que no es una sorpresa que los más exitosos sean renovados para una nueva entrega, como es el caso de “Classroom of the Elite” y “Wistoria: Wand and Sword”. Otro anime que fue renovado es “Rent-a-Girlfriend”. Sin embargo, esta noticia sí sorprendió a los que están inmersos en el mundo del anime, ya que esta serie se ha visto envuelta en algunas polémicas y no ha recibido las mejores críticas.

Esta serie basada en el manga escrito e ilustrado por Reiji Miyajima narra las desventuras de Kazuya Kinoshita, un estudiante universitario que decide alquilar una novia a través de una aplicación móvil tras sufrir una dolorosa ruptura amorosa. Los enredos empiezan cuando su cita de alquiler, Chizuru Mizuhara, debe fingir ser su pareja real frente a sus respectivas familias para mantener una mentira que se sale de control.

La quinta temporada de “Rent-a-Girlfriend”, anime de comedia, drama y romance conocido en Japón como “Kanojo, Okarishimasu”, se emitió oficialmente desde el 11 de abril hasta el 27 de junio de 2026. Y poco después la serie fue renovada para una sexta entrega.

Chizuru Mizuhara y Kazuya Kinoshita en la imagen promocional de quinta temporada de "Rent-a-Girlfriend", que terminó el 27 de junio de 2026 (Foto: TMS Entertainment)

“RENT-A-GIRLFRIEND” FUE RENOVADA PARA UNA TEMPORADA 6

A pesar de las críticas negativas que ha recibido por su ritmo narrativo, “Rent-a-Girlfriend” ha sido renovada para una sexta temporada. El anuncio se realizó a finales de junio de 2026. De hecho, la producción de los nuevos episodios ya ha comenzado de la mano del estudio TMS Entertainment.

La nueva entrega se encargará de adaptar el esperado arco de la convivencia (cohabitation arc) entre los protagonistas Kazuya y Chizuru, quienes se verán obligados a compartir el mismo techo debido a ciertas circunstancias de sus viviendas, lo que alterará por completo su dinámica de “alquiler”.

Además, la primera imagen promocional de la sexta temporada de “Rent-a-Girlfriend” sugiere que Mini Yaemori tendrá un rol fundamental. Todo parece indicar que los próximos capítulos incluirán momentos aún más controvertidos que los que se han presentado en las anteriores entregas.

Mami Nanami tendrá un rol fundamental en la sexta temporada de "Rent-a-Girlfriend", que aún no tiene fecha de estreno (Foto: TMS Entertainment)

¿POR QUÉ “RENT-A-GIRLFRIEND” ES TAN CRITICADA?

“Rent-a-Girlfriend” es criticada debido al lento avance de la trama y la naturaleza de su premisa. No obstante, tiene un éxito comercial masivo. De hecho, los primeros episodios de la temporada 5 alcanzaron su punto más alto cuando Mami Nanami expuso finalmente la relación falsa de Kazuya y Chizuru ante la familia del protagonista.

Al igual que el manga, el anime se caracteriza por dar “un paso adelante y dos pasos atrás”. Aunque los personajes puedan tener un gran desarrollo y llegar a un punto en que actúan con madurez, eventualmente sucede algo que lo hace volver al punto de partida, lo que resulta frustrante para la audiencia.

Incluso los lectores de la obra de Reiji Miyajima, creen que el mangaka alarga la historia artificialmente con arcos repetitivos solo para mantener las ventas.

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