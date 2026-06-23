A propósito del estreno de la segunda temporada de “Avatar: La leyenda de Aang” (“Avatar: The Last Airbender”), que adapta el “Libro Dos: Tierra” y se estrena el 25 de junio de 2026 en Netflix, te comparto una breve lista de los animes que próximamente tendrán sus versiones live action. Aunque la serie animada de acción y fantasía creada por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko y producida por Nickelodeon Animation Studio no es un anime, algunos fans la consideran como tal, debido a que su animación se realizó principalmente en estudios de Corea del Sur y tiene una profunda influencia visual y narrativa de la animación japonesa.

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En cualquier caso, sirve de pretexto para hablar de live action que pronto llegarán al cine o que se convertirán series que pretenden replicar el éxito de “One Piece”, serie de Netflix protagonizada por Iñaki Godoy y que narra la aventuras de Monkey D. Luffy y los Piratas del Sombrero de Paja mientras buscan un legendario tesoro.

El live action de “One Piece” ha sido un éxito rotundo, entre otras cosas, porque captura fielmente la esencia extravagante y emocional del manga de Eiichiro Oda. Debido a su gran recepción, la tercera temporada ya se encuentra en proceso de desarrollo. Entonces, ¿qué animes podrían seguir este mismo camino?

ESTOS SON LOS ANIMES QUE SE CONVERTIRÁN EN LIVE ACTION

1. Solo Leveling

“Solo Leveling” es uno de los live action más esperados. La adaptación de Netflix está en su fase de rodaje y promete utilizar efectos visuales de primer nivel. La primera temporada constará de 7 episodios, que se estima tendrán una duración de entre 40 y 75 minutos.

El papel de Sung Jin-woo recae en el actor Byeon Woo-seok (“Lovely Runner”), mientras que Han So-hee (“El monstruo de la vieja Seúl”) interpretará a la cazadora Cha Hae-in. Lee Hae-jun y Kim Byung-seo se encargan de la dirección de este proyecto producido por compañías como Studio Dragon y D&C Media junto a Netflix.

Byeon Woo-seok es el encargado de darle vida a Sung Jin-woo en el live-action de “Solo Leveling” (Foto: Netflix)

2. Blue Lock

El live action de “Blue Lock” ha generado bastante entusiasmo entre los fans debido a que se ha mantenido fiel al del manga escrito por Muneyuki Kaneshiro e ilustrado por Yusuke Nomura, centrándose en el entrenamiento extremo de fútbol, adaptando los primeros arcos de la historia. La esperada película se estrenará en los cines de Japón el 7 de agosto de 2026.

Fumiya Takahashi es el encargado de interpretar a Yoichi Isagi, mientras que la dirección recae en Yusuke Taki (“Land of Tanabata”, “In Love and Deep Water”) y el guion corre a cargo de Tetsuo Kamata.

3. My Hero Academia

Producida por Legendary Entertainment en conjunto con Toho, la película live action de “My Hero Academia” llevará la historia de Izuku Midoriya y sus compañeros a la gran pantalla. No obstante, el proyecto aún está en sus fases iniciales, por lo tanto, todavía no cuenta con una fecha de estreno oficial ni con un elenco confirmado.

La película está a cargo de Shinsuke Sato, cineasta japonés muy reconocido por dirigir otras adaptaciones exitosas de manga y anime como “Alice in Borderland” y “Bleach”.

Después del final del anime "My Hero Academia", la franquicia continúa en expansión con el spin-off "My Hero Academia: Vigilantes", un corto anime y una producción live action (Foto: Bones Film)

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