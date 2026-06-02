Después de “Berlín y la dama del armiño”, segunda temporada del spin-off de la exitosa serie española “La casa de papel”, “Remarkably Bright Creatures” y la segunda temporada de “Las cuatro estaciones”, Netflix tiene más títulos preparados para junio de 2026. Desde thrillers dramáticos e historias de acción hasta comedias románticas y documentales interesantes. Entonces, ¿qué series, películas, documentales y eventos en vivo están programados para los próximos 30 días en la plataforma de streaming de la N roja?

“Michael Jackson: El veredicto”, que es una miniserie documental que disecciona el polémico juicio por abuso del famoso cantante, llega el 3 de junio a Netflix. Otro documental que llega en los primeros días de este mes es “El asesinato de Rachel Nickell” docuserie británica que explora el impacto del famoso caso policial.

Entre las series que se estrenan en Netflix USA en junio de 2026 están, “El testigo”, la segunda entrega de “Avatar: The Last Airbender”, la quinta temporada de “Rosario Tijeras”, “I Will Find You”, basado en una novela de Harlan Coben, y la quinta temporada de “Sweet Magnolias”.

“Turbulencia en la oficina”, que llega el 5 de junio, promete destacar entre los lanzamientos del mes. Otra película que estarán disponibles en Netflix en junio de 2026 es “La desconocida”.

Jennifer Lopez y Brett Goldstein son los protagonistas de la comedia romántica "Turbulencia en la oficina", que se estrena el 5 de junio (Foto: Netflix)

LAS PELÍCULAS, SERIES Y DOCUMENTALES QUE LLEGAN A NETFLIX USA EN JUNIO DE 2026

1 de junio

“Assassination Classroom” Temporada 2

“Bee Movie”

“The Big Lebowski”

“The Chronicles of Riddick”

“Cinderella Man”

“Creed”

“Creed II”

“Creed III”

“Father of the Bride”

“Father of the Bride: Part II”

“The Fault in Our Stars”

“Four Weddings and a Funeral”

“Fried Green Tomatoes”

“The Girl on the Train”

“The Hand that Rocks the Cradle”

“Hawaii Five-0” Temporadas 1-5

“Hot Summer Nights”

“House on Haunted Hill”

“Identity Thief”

“Inside Man”

“Inside Man: Most Wanted”

“The Karate Kid”

“The Karate Kid”

“The Karate Kid Part II”

“The Karate Kid Part III”

“Little Miss Sunshine”

“Made of Honor”

“Miracle”

“Muriel’s Wedding”

“My Best Friend’s Wedding”

“Out of Africa”

“Pitch Black”

“Rachel Getting Married”

“Riddick”

“Rocky”

“Rocky Balboa”

“Rocky III”

“Rocky IV”

“Rocky V”

“Rookie of the Year”

“Rudy”

“Runaway Bride”

“Scooby-Doo”

“Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed”

“Tyler Perry’s The Family That Preys”

“The Wedding Date”

“The Wedding Planner”

3 de junio

“David”

“The Hot Seat”

“Michael Jackson: The Verdict”

La serie documental "Michael Jackson: The Verdict" se concentra en el proceso legal por presunto abuso sexual infantil ocurrido en Santa María, California, contra el "Rey del Pop" (Foto: Candle True Stories / Netflix)

4 de junio

“Maa Behen”

“The Murder of Rachel Nickell”

“Night Shift For Cuties”

“Poldi”

“The Witness”

5 de junio

“The Marked Woman”

“Mexico 86”

“Office Romance”

“Teach You a Lesson”

6 de junio

“Grey’s Anatomy” Temporada 22

“Resident Alien” Temporada 4

7 de junio

“Poor Things”

“USA 94: Brazil’s Return to Glory”

8 de junio

“Sesame Street” Volumen 3

“Shrill” Temporadas 1-3

9 de junio

“Norway: The Dark Horse”

10 de junio

“Colors Of Evil: Black”

“My Family” Temporada 2

“Outlast: The Jungle”

“The Rest is Football”

“Rosario Tijeras (Mexico)” Temporada 5

11 de junio

“The Evil Lawyer”

“Sweet Magnolias” Temporada 5

“Viral Hit”

12 de junio

“I Am Frankelda”

“Maternal Instinct”

“The Polygamist”

13 de junio

“Song Sung Blue”

14 de junio

“Piece by Piece”

15 de junio

“Drinking Buddies”

“Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief”

“Percy Jackson: Sea of Monsters”

16 de junio

“America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders” Temporada 3

“Beavis and Butt-head: The Mike Judge Collection” Vol. 1-3

“Funny People”

“Mike Judge’s Beavis and Butt-Head” Temporadas 1-2

17 de junio

“André Is an Idiot”

18 de junio

“I Will Find You”

19 de junio

“The Amazing Digital Circus: The Finale”

“Color Book”

“Oasis”

“Voicemails for Isabelle”

20 de junio

“The Root Of The Game”

22 de junio

“The Last Ship” Temporadas 1-5

“Rhythm + Flow Italy” Temporada 3

23 de junio

“Ryan Hamilton: This Just Hit Me”

24 de junio

“The American Experiment”

“Another Self” Temporada 3

“In the Hand of Dante”

25 de junio

“Avatar The Last Airbender” Temporada 2

26 de junio

“Chris & Martina: The Final Set”

“Little Brother”

“Pokémon Horizons” Temporada 3—Rising Hope Parte 3

27 de junio

“Agent Kim Reactivated”

30 de junio

“Sullivan’s Crossing” Temporada 4

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