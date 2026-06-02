Los fans del doblaje latino tienen una gran razón para celebrar. Y es que el catálogo del anime “One Piece” en Netflix acaba de crecer con la llegada de una nueva tanda de episodios doblados al español latinoamericano, lo que ha hecho que la conversación en redes sociales gire una vez más alrededor de la historia de Luffy. Así, si quieres saber exactamente qué se sumó a la plataforma de streaming de la “N” roja y en qué punto del largo relato de Eiichiro Oda se ubican estos capítulos, esta nota es para ti.

Vale precisar que la trama de la ficción sigue el viaje de Monkey D. Luffy, un joven pirata que obtiene poderes elásticos tras comer una Fruta del Diablo y decide surcar los mares para convertirse en el Rey de los Piratas.

En esta travesía se rodea de una tripulación tan peculiar como leal, los Sombrero de Paja, quienes comparten sueños propios mientras se enfrentan a villanos, gobiernos y otros grandes enemigos.

Antes de continuar, mira una escena de “One Piece” doblada al español:

¿QUÉ EPISODIOS DE “ONE PIECE” LLEGARON DOBLADOS A NETFLIX?

Los capítulos incorporados al catálogo de Netflix en América Latina van del 850 al 877, lo que suma 28 episodios nuevos disponibles con doblaje al español latino y al portugués.

Estos se agregaron a la plataforma de streaming el pasado lunes 1 de junio del 2026, por lo que son una interesante alternativa para arrancar la maratón del mes.

¿EN QUÉ PARTE DE LA HISTORIA SE UBICAN ESTOS EPISODIOS DE “ONE PIECE”?

Los episodios 850-877 de “One Piece corresponden a la recta final del Arco de Whole Cake Island, dentro de la Saga de los Cuatro Emperadores.

En este tramo, la tripulación de los Sombrero de Paja pone en marcha su plan de escape del territorio de Big Mom tras el caótico banquete de bodas, mientras se resuelven varios conflictos con los aliados de la Yonko.

El plato fuerte es el desenlace del enfrentamiento entre Monkey D. Luffy y Charlotte Katakuri en el Mundo de los Espejos, considerado por muchos fans como uno de los mejores combates de toda la historia del anime.

¿QUIÉNES PONEN LA VOZ EN EL DOBLAJE LATINO DE “ONE PIECE”?

El doblaje latinoamericano de "One Piece" en Netflix corre a cargo del estudio Labo en México, bajo la supervisión de Toei Animation.

Las voces principales incluyen a Georgina Sánchez como Nami, Noé Velázquez como Sanji y Erick Selim como Charlotte Katakuri.

¿QUÉ PASA CON EL DOBLAJE EN CASTELLANO DE “ONE PIECE”?

El próximo lunes 15 de junio del 2026, Netflix España incorporará la cuarta temporada de “One Piece”—que corresponde a la Saga Arabasta—con doblaje en castellano.

Por lo tanto, si te encuentras en el país europeo, podrás disfrutarlos con una suscripción activa a la plataforma.

El anime "One Piece" es uno de los fenómenos culturales más grandes e influyentes de la historia de la animación japonesa (Foto: Toei Animation)

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