El anime “One Piece” está atravesando uno de sus momentos más intensos en mucho tiempo. Y es que, desde que la serie retomó su emisión en el 2026 con el inicio formal del Arco de Elbaph, cada capítulo nuevo ha ido subiendo la temperatura con encuentros largamente esperados, revelaciones que mueven piezas históricas de la saga y una producción que está a la altura de lo que el momento exige. Así, esta semana llega el episodio 1164, el cual promete seguir por ese camino. Por eso, si quieres saber cuándo sale, dónde verlo y qué tienes que considerar antes de disfrutarlo, esta nota es para ti.

Vale precisar que, tras la huida de la Isla Egghead, los Piratas de Sombrero de Paja pusieron rumbo a Elbaph, la legendaria Tierra de los Gigantes.

De esta manera, el anterior episodio 1163 concentró una de las escenas más emotivas del arco: el reencuentro de Nico Robin con Jaguar D. Saul, a quien ella creía muerto desde el Incidente de Ohara.

¿DE QUÉ TRATA EL EPISODIO 1164 DE “ONE PIECE”?

Se espera que este capítulo, titulado “Saul’s Resolve – The Inherited Will of Ohara" (en español: “La determinación de Saul – La voluntad heredada de Ohara"), incluya información crucial sobre el Siglo Vacío.

Además, el título adelanta que Saul tendrá un rol central, lo que eleva las expectativas alrededor de lo que el personaje tiene que revelar sobre el pasado de Robin.

MIRA EL TRÁILER DEL EPISODIO 1164 DE “ONE PIECE”

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1164 DE “ONE PIECE”?

El episodio 1164 de “One Piece” se estrena el domingo 31 de mayo del 2026, fecha que te recomiendo anotar en tu agenda.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1164 DE “ONE PIECE”?

Si bien los capítulos de “One Piece” se emiten a las 11:15 p.m. en Japón (JST), los horarios del ‘simulcast’ en Crunchyroll respetan la siguiente programación aproximada:

Países Horario Estados Unidos 9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET) del domingo 31 de mayo México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:00 a.m. del domingo 31 de mayo Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:00 a.m. del domingo 31 de mayo Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:00 p.m. del domingo 31 de mayo Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:00 p.m. del domingo 31 de mayo España 6:00 p.m. del domingo 31 de mayo

Importante: los subtítulos oficiales suelen habilitarse entre 30 y 45 minutos después de la hora de lanzamiento, así que conviene considerar ese margen si planeas ver el episodio con subtítulos en tu idioma.

Además, recuerda que los horarios son referenciales, ya que los ‘simulcasts’ pueden tardar algunos minutos en aparecer en el servicio de streaming.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1164 DE “ONE PIECE”?

Crunchyroll transmite “One Piece” en las siguientes regiones: América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, Medio Oriente, el subcontinente indio, el Sudeste Asiático, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda.

Por lo tanto, si te encuentras en alguno de estos territorios y quieres disfrutar del capítulo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

El episodio 1164 del anime "One Piece" se centra en la carga emocional de Nico Robin al descubrir la supervivencia y el legado de Jaguar D. Saul (Foto: Toei Animation)

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