Paul Bettany regresa como White Vision, la copia blanca de Vision Prime presentada en “WandaVision”, en “VisionQuest”, la nueva miniserie de Marvel Studios para Disney+ que sigue al protagonista mientras intenta reconstruir su identidad y lidiar con los recuerdos atrapados en su mente. Durante la nueva edición de D23: The Ultimate Disney Fan Event, se presentó el primer tráiler de la producción creada por Terry Matalas que muestra el regreso de James Spader como Ultron. Pero eso no es lo único que incluye el esperado avance.

Es importante recordar que el director de SWORD, Tyler Hayward (Josh Stamberg), creó a White Vision como un arma para eliminar a Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), quien utilizó un hechizo de distorsión de la realidad sobre la ciudad de Westview, Nueva Jersey, para escapar del dolor de perder a Vision y crear la vida que anhela. No obstante, debido a que el androide fue cargado con todos los recuerdos de Red Vision, empezó a buscar respuestas.

“VisionQuest”, serie derivada de la serie “WandaVision” y la número 18 del Universo cinematográfico de Marvel (MCU), cuenta con un elenco conformado por Paul Bettany, James Spader, Todd Stashwick, Ruaridh Mollica, T’Nia Miller, Emily Hampshire, Orla Brady, Henry Lewis, Jonathan Sayer y James D’Arcy.

“Ha sido un placer enorme interpretar a Vision mientras evolucionaba a lo largo de los años, ayudando a cambiar el rumbo de algunas batallas importantísimas… y, para mi desgracia, muriendo varias veces… Aunque me han dicho que en el universo Marvel nadie está realmente muerto, a menos que Kevin lo diga”, dijo Bettany, antes de presentar un primer avance.

LO QUE REVELA EL TRÁILER DE LA SERIE “VISIONQUEST”

El primer tráiler de “VisionQuest”, que se centra en la búsqueda de identidad y propósito del androide Visión tras los eventos de la serie “WandaVision”, empieza con Visión en su forma humana trabajando en un pub de Escocia. Tras cerrar, una compañera comenta: “Antes de que empezaras a trabajar aquí, recuerdo que venías siempre con esa pelirroja”. Cuando la cámara enfoca las iniciales “W+V” talladas en la madera, Vision responde con nostalgia: “Yo era una persona diferente en ese entonces”.

Al cerrar el bar, el protagonista se dirige a un cuarto trasero, recupera su forma de androide blanco y viaja hacia una “mansión virtual” construida dentro de su propia mente. En ese lugar se refugia, para intentar procesar sus recuerdos y traumas.

Ultrón (James Spader) también aparece en el avance de dos minutos. Primero en su forma androide, y luego de que Vision lo reprende: “¡Solo avatares humanos!”, adopta una forma humana y se presenta como el “padre” del protagonista de “VisionQuest”.

James Spader retoma el papel de Ultrón en la serie "VisionQuest", que cuenta con ocho episodios (Foto: Marvel Studios/ Disney+)

En otro momento, JARVIS (James D’Arcy) advierte a Visión que no es seguro tener a Ultron cerca. Además, Vision interactúa dentro de su mente con los sistemas informáticos y las IA más famosas de Marvel, que también adoptan forma humana.

El tráiler cambia a un ritmo de acción total cuando se revela que se ha puesto una recompensa millonaria por la cabeza de Vision. Además, se da cuenta de que el hechizo de Wanda dejó secuelas reales, ya que se reencuentra con su hijo reencarnado Thomas Shepherd (Speed), interpretado por Ruaridh Mollica.

Paul Bettany como Vision y Ruaridh Mollica como Tommy Maximoff/ Thomas Shepherd en una escena de la miniserie "VisionQuest" (Foto: Marvel Studios/ Disney+)

FECHA DE ESTRENO DE “VISIONQUEST”

“VisionQuest”, que tiene ocho episodios que se grabaron entre marzo y julio de 2025, se estrenará el 14 de octubre de 2026 en Disney+.

REPARTO DE “VISIONQUEST”

Paul Bettany como Visión

James Spader como Ultrón

Todd Stashwick como Paladín

Ruaridh Mollica como Tommy Maximoff y Thomas Shepherd:

T’Nia Miller como Yocasta

Emily Hampshire como E.D.I.T.H.:

Orla Brady como F.R.I.D.A.Y.

Henry Lewis como D.U.M.-E

Jonathan Sayer como U

James D’Arcy como J.A.R.V.I.S.

Faran Tahir como Raza

Lauren Morais como Lisa Molinari

Diane Morgan como asociada de Paladin

Cristian Lavin como mercenario

Mary McDonnell

Paul Bettany como Vision y James Spader como Ultrón en el afiche de la serie "VisionQuest", que se estrena en octubre de 2026 (Foto: Marvel Studios/ Disney+)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí