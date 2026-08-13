La primera parte de “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) adaptó las tres primeras batallas del arco del mismo nombre del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge. El primer enfrentamiento fue el de Shinobu Kocho contra Doma (Luna Superior 2). Aunque la Pilar del Insecto no logró completar su venganza por el asesinato de su hermana mayor, Kanae, dejó el camino preparado para que sus compañeros terminen su trabajo y su sacrificio no sea en vano.

Zenitsu Agatsuma y Kaigaku (Luna Superior 6), quienes fueron compañeros de entrenamiento antes de que el segundo se convirtiera en demonio y provocara el suicidio de su maestro, fueron los siguientes en enfrentarse. Pero el evento principal fue protagonizado por Tanjiro Kamado y Giyu Tomioka, quienes lucharon contra Akaza (Luna Superior 3), quien al final decidió autodestruirse tras recuperar sus recuerdos como humano.

Mientras que la secuela de “Demon Slayer: Infinity Castle” se enfocará en enfrentamientos cruciales de los Cazadores de Demonios contra las Lunas Superiores más poderosas, entre ellos Kokushibo, quien es el más fuerte después de Muzan Kibutsuji. Entonces, ¿qué capítulos del manga adaptará la nueva película?

Giyu Tomioka, el Pilar del Agua (Mizunoki), uno de los espadachines de más alto rango dentro del Cuerpo de Cazadores de Demonios en una escena de la película anime "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

¿QUÉ CAPÍTULOS DEL MANGA ADAPTARÁ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” - PARTE 2?

La primera película de la trilogía “Demon Slayer: Infinity Castle” adaptó los capítulos del 140 al 157 del manga original de Koyoharu Gotōge. El taquillero y galardonado concluye justo en la primera mitad del capítulo 157, por lo tanto, la segunda entrega continuará desde ese punto.

Aunque aún no se ha confirmado, las próximas batallas permiten determinar los capítulos del manga que se adaptarán en la segunda película. Por supuesto iniciará desde la mitad del capítulo 157 y podría llegar hasta el capítulo 180 del material original, todo dependerá de los productores.

Entonces, estos son los capítulos detallados del manga que podrían ser adaptados en la segunda parte de “Demon Slayer: Infinity Castle”. (Cuidado, la siguiente lista incluye algunos eventos de la obra original, por lo tanto, se considera spoiler):

Capítulos 157 al 163 (El fin de la Luna Superior 2): Retoma el combate en la sala de culto, donde Kanao Tsuyuri e Inosuke Hashibira unen fuerzas para enfrentar a Doma.

Capítulos 164 al 165 (Transición): Muestra el despertar de Tanjiro y Giyu tras su agotadora batalla anterior, junto al inicio del despliegue táctico de las fuerzas de Muzan.

Capítulos 165 al 179 (El duelo contra la Luna Superior 1): Es el bloque más extenso e importante de la película. Abarca el combate masivo donde los Pilares Muichiro Tokito, Sanemi Shinazugawa y Gyomei Himejima, junto a Genya, enfrentan al imponente Kokushibo.

Capítulo 180 (Cierre de la película): Muestra la resurrección de Muzan Kibutsuji al salir por completo de su capullo de carne purificadora.

La secuela de la película anime "Demon Slayer: Infinity Castle" podría terminar con el despertar de Muzan, que preparará el camino para la batalla final (Foto: Ufotable / TOHO)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE II”?

Aunque “Demon Slayer: Infinity Castle” aún no tiene fecha de estreno oficial, los ejecutivos de Crunchyroll y el estudio Ufotable han confirmado que no llegará a los cines durante 2026. Reportes de la industria e indicadores de producción apuntan a un lanzamiento global en cines para mediados de 2027.

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