Mientras esperas el anuncio de la fecha de estreno de la secuela de “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) que podría llegar en la Jump Festa 2027, podrías revisar el manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge para ver las emocionantes batallas que se presentarán en la segunda película de la trilogía que adapta el final de la historia de Tanjiro Kamado y el Cuerpo de Cazadores de Demonios.

Una de las batallas más importantes de la primera entrega fue la de Shinobu Kocho contra Doma (Luna Superior 2). Aunque la Pilar del Insecto no completó su venganza por el asesinato de su hermana mayor, Kanae, dejó el camino preparado para que Kanao Tsuyuri e Inosuke Hashibira logren derrotan al poderoso rival.

La primera parte de “Demon Slayer: Infinity Castle” también mostró el enfrentamiento entre Zenitsu Agatsuma y Kaigaku (Luna Superior 6). Pero el evento central fue la ardua pelea de Tanjiro Kamado y Giyu Tomioka contra Akaza (Luna Superior 3). Cada uno de esos demonios fue difícil de vencer, de hecho, Doma sigue vivo y Akaza decidió autodestruirse tras recuperar sus recuerdos como humano. Pero ¿quién será el rival más fuerte de la segunda parte?

En el universo de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", Kokushibo es la﻿ Luna Superior Uno y la mano derecha de Muzan Kibutsuji (Foto: Ufotable)

KOKUSHIBO SERÁ EL RIVAL MÁS FUERTE DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” - PARTE 2

Aunque Muzan Kibutsuji, el Rey de los Demonios y el primer ser de su especie en el universo de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, es el demonio con mayor poder bruto, superando por mucho a las Lunas Superiores, no peleará en la segunda parte de “Demon Slayer: Infinity Castle”.

Por lo tanto, Kokushibo (la Primera Luna Superior) será el rival más poderoso a vencer en la esperada secuela. Originalmente se llamaba Michikatsu Tsugikuni, vivió hace casi 500 años en la Era Sengoku (el período de oro de los cazadores) y fue un Cazador de Demonios.

Se convirtió en demonio por celos del talento de su hermano gemelo de Yoriichi Tsugikuni, el creador de la Respiración Solar y el cazador más poderoso de la historia. Kokushibo es el único demonio que utiliza una técnica de respiración, la Respiración de la Luna, combinada con su espada hecha de su propia carne y sangre.

Gyomei Himejima, el Pilar de la Roca, será uno de los cazadores de demonios que se enfrentará a Kokushibo (la Primera Luna Superior) en la secuela de "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

¿QUIÉNES SE ENFRENTARÁN A KOKUSHIBO EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE 2”?

Debido a que Kokushibo es el demonio más poderoso después de Muzan, serán necesarios varios cazadores para derrotarlo. En total, cuatro cazadores de demonios ofrecerán una de las batallas más brutales y esperadas de toda la franquicia:

Gyomei Himejima (El Pilar de la Roca) : El Hashira más fuerte, experimentado y líder táctico en este combate.

: El Hashira más fuerte, experimentado y líder táctico en este combate. Sanemi Shinazugawa (El Pilar del Viento) : Con su estilo de pelea sumamente agresivo, impulsivo y sangre peculiar (marechi).

: Con su estilo de pelea sumamente agresivo, impulsivo y sangre peculiar (marechi). Muichiro Tokito (El Pilar de la Niebla) : El joven prodigio que resulta ser descendiente directo de la línea de sangre humana del propio Kokushibo.

: El joven prodigio que resulta ser descendiente directo de la línea de sangre humana del propio Kokushibo. Genya Shinazugawa (Hermano menor de Sanemi): Quién tiene la habilidad para devorar células de demonio y adquirir sus poderes temporalmente.

Muichiro Tokito, el Pilar de la Niebla, también enfrentará a Kokushibo en la segunda parte de la película anime "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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