Desde su estreno, el 18 de julio en Japón, “Demon Slayer: Infinity Castle I” (“Demon Slayer: Castillo Infinito I” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita I” en España) ha roto múltiples récords históricos de taquilla a nivel global e internacional, convirtiéndose en la película de anime más taquillera de la historia (aunque en su país de origen el primer lugar lo ocupa “Mugen Train”). Tras su llegada a Crunchyroll y otras plataformas de streaming, continúa recibiendo reconocimientos y se apodera de los ranking de popularidad de cada servicio de streaming.

La primera película de la trilogía que adapta el arco final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge recaudó más de 740,5 millones de dólares a nivel mundial. Además, se posicionó en el Top 10 de taquilla global de su año, superando en recaudación a grandes producciones norteamericanas como “Superman” y “Los Cuatro Fantásticos”.

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle Movie 1 - Akaza’s Revenge” también se convirtió en el largometraje extranjero con mayores ingresos en las salas de cine estadounidenses. Con esto, superó la histórica marca de 25 años impuesta por la película de artes marciales “El Tigre y el Dragón”.

En Estados Unidos, la película "Demon Slayer: Infinity Castle I" recaudó 70 millones de dólares durante su primer fin de semana y superó por un amplio margen las proyecciones iniciales de los analistas cinematográficos de Hollywood (Foto: Ufotable)

“DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” LIDERA EL TOP 10 DE CRUNCHYROLL EN ESTADOS UNIDOS

La película anime que marca el inicio de la batalla final entre el Cuerpo de Cazadores de Demonios y Muzan Kibutsuji, el rey de los demonios, está disponible en Crunchyroll desde el 28 de julio de 2026 y en pocos días se posicionado en el Top 10 de general de la plataforma de streaming.

De hecho, en algunos países como Estados Unidos, “Demon Slayer: Infinity Castle I” lidera el ranking de popularidad. Debido a sus resultados en la pantalla grande y la larga espera para verla en streaming, la película se catapultó de inmediato a lo más alto de las tendencias de reproducción de la aplicación.

Al estar disponible tanto en su versión original con subtítulos como con doblajes en múltiples idiomas (incluyendo el inglés y español), el volumen de usuarios viéndola simultáneamente la mantiene fija en la sección de “Lo más popular” de la pantalla de inicio de Crunchyroll.

En Estados Unidos y Canadá, la primera película de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito" rompió hitos comerciales que cambiaron la percepción del anime en Hollywood, acumulando una taquilla total de más de 128,6 millones de dólares (Foto: Ufotable)

“DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE I” TAMBIÉN ESTÁ DISPONIBLE EN OTRAS PLATAFORMAS DE STREAMING

“Demon Slayer: Infinity Castle I” también está disponible en Netflix, no obstante, únicamente para los usuarios de la plataforma de streaming de la N roja en Asia, excluyendo Japón, China continental e India.

De acuerdo con la información de FlixPatrol, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle Movie 1 - Akaza’s Revenge” también está el Top 10 de películas de la semana en varias partes del territorio asiático.

Además, la versión digital de “Demon Slayer: Infinity Castle” está disponible para su compra en Norteamérica a través de Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play, YouTube y Fandango.

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