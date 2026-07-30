Aunque el especial animado “One Piece: Heroines” se estrenó el 5 de julio de 2026 en Crunchyroll y unos días después llegó a Netflix, el comentario del mangaka Eiichirō Oda recién se publicó el 26 de julio en la célebre revista japonesa Weekly Shonen Jump. Entonces, ¿qué opina el autor de la famosa y longeva obra protagonizada por Monkey D. Luffy y sus tripulación los Piratas de Sombrero de Paja sobre la historia centrada en Nami dentro del mundo de la moda y los zapatos de diseño?

Este capítulo especial se basa en una colección oficial de novelas ligeras escritas por Jun Esaka, las cuales narran historias cortas e independientes protagonizadas por las mujeres del universo de “One Piece” fuera de la trama principal. En “¡The Shoe Must Go On!”, Nami pierde a unos ladrones por culpa de unos zapatos incómodos, así que busca un reembolso. El diseñador le ofrece un par perfecto si desfila en su pasarela de moda.

Aunque “One Piece Heroines” se centra en Nami, el episodio especial dirigido por Haruka Kamatani (conocida por su aclamado trabajo en “One Piece in Love”), añade contenido original donde Nico Robin aparece para ayudarla.

En el especial "One Piece Heroines", Nami conoce a un diseñador que le ofrece crearle unos zapatos nuevos a cambio de que sea su modelo (Foto: Toei Animation)

¿QUÉ OPINA EIICHIRŌ ODA SOBRE “ONE PIECE HEROINES”?

Cada semana, la revista Weekly Shonen Jump comparte notas de los creadores que publicaron un nuevo capítulo. Aunque estas notas se incluyen en la revista que se distribuye en Japón, Viz Media cuenta con una sección llamada Mangaka Musings para compartir estos comentarios con los fans del resto del mundo.

En el último número de Jump, publicado el 26 de julio de 2026, Eiichirō Oda reveló que vio la obra junto a su hija, a quien le encantó, y agradeció que lograra conquistar el corazón de las mujeres.

“Vi ‘One Piece: Heroines’ con mi hija, ¡y le encantó! Me alegra que les guste a las chicas. ¡No se la pierdan!”, comentó el famoso mangaka en el espacio semanal que aprovecha para conectar de forma directa con los lectores y compartir anécdotas personales sobre el universo de “One Piece”

En la versión original en japonés del especial "One Piece: Heroines", el carismático diseñador de moda Lebno Listchaque cuenta con la voz del reconocido actor de doblaje Takehito Koyasu (Foto: Toei Animation)

¿DE QUÉ TRATA “ONE PIECE HEROINES”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “One Piece Heroines”, “tras comprar unos zapatos que le lastiman los pies, Nami regresa a la tienda insatisfecha. Allí conoce a Lebno, el diseñador, quien le dice: ‘Te haré un par nuevo desde cero, pero solo si posas como mi modelo’. Los zapatos son confeccionados por el artesano Miucha, lo que da lugar a un encuentro inesperado y lleno de estilo”.

¿CÓMO VER “ONE PIECE HEROINES”?

El episodio especial “One Piece Heroines” está disponible en Crunchyroll desde el 5 de julio de 2026. Mientras que a Netflix llegó el 11 de julio.

Por lo tanto, para ver este spin-off solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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