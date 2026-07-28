Si sigues el anime “One Piece”, seguro estás disfrutando de la historia que se desarrolla en Elbaph, el territorio de los gigantes. Sin embargo, debes tener en cuenta de que este tramo funciona como antesala de algo todavía más grande. Y es que Toei Animation ya tiene trazado el camino para que, en el 2027, un flashback clave del relato llegue por fin a Crunchyroll: se trata de “God Valley”, el cual conecta directamente con nombres como Rocks D. Xebec, Gol D. Roger y los antiguos Emperadores del Mar.

Vale precisar que la franquicia creada por Eiichirō Oda sigue la travesía de Monkey D. Luffy y los Sombrero de Paja en su ruta hacia un legendario tesoro pirata.

Así, con el paso del tiempo, somos testigos de las aventuras de nuestros protagonistas, mientras se cruzan con imperios, razas y potencias de este universo ficticio.

¿QUÉ ES EL FLASHBACK “GOD VALLEY” DE “ONE PIECE”?

¡Atención, SPOILERS ! De acuerdo con la wiki oficial de la franquicia, este arco es uno de los flashbacks más relevantes del manga “One Piece”, al centrarse en un enfrentamiento, ocurrido 38 años antes de la historia principal, en la isla de God Valley.

Cabe resaltar que el episodio comenzó como una cacería organizada por los Nobles Mundiales contra los habitantes de la isla y terminó derivando en una batalla a gran escala tras la llegada de los Piratas Rocks y los Piratas de Roger.

De esta manera, el enfrentamiento involucró a figuras que hoy son íconos de la serie, como Barbablanca, Kaido y Big Mom, entonces integrantes de una sola tripulación liderada por Rocks D. Xebec.

Además, según CBR, el arco revela el origen de Barbanegra, así como el motivo real por el que Monkey D. Garp terminó conocido como el “Héroe de la Marina”.

¿CUÁNDO LLEGARÁ EL FLASHBACK “GOD VALLEY” AL ANIME “ONE PIECE”?

Desde el 2026, el anime “One Piece” pasó a un esquema de 26 episodios anuales divididos en dos partes (o ‘cours’), con el objetivo de adaptar cada capítulo del manga en un episodio propio de la producción.

Bajo ese plan, el arranque de esta etapa llegó en abril del 2026 y, siguiendo esa misma proyección, recién en el 2027 la serie entraría de lleno al flashback de “God Valley”.

Importante: Vandal recogió declaraciones del animador Vincent Chansard, reconocido por su trabajo en la escenas del Gear 5 de Luffy durante la etapa de Egghead, quien expresó su interés en participar en la adaptación de este arco.

¿QUÉ LUGAR OCUPA EL FLASHBACK “GOD VALLEY” EN LA FRANQUICIA “ONE PIECE”?

“God Valley” es considerado como uno de los tramos más importantes de toda la franquicia, al conectar con el pasado de los tres antiguos Emperadores del Mar, el origen de Barbanegra y el momento en el que se definió la reputación de Garp.

Por si fuera poco, los Caballeros de Dios, entonces liderados por Figarland Garling, padre de Shanks, participaron en una secuencia clave para entender la trama actual del manga.

Monkey D. Garp, el legendario vicealmirante de la Marina, en una escena del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

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