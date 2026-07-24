El anime “One Piece” sigue en su mejor momento y esta semana no será la excepción. Así, con el arco de Elbaph avanzando cada vez más rápido, los fans ya deben tener marcada la fecha del episodio 1171 de la serie, un capítulo que promete resolver una de las tramas más comentadas de las últimas semanas en redes sociales. Entonces, ¿te gustaría saber cuándo, a qué hora y cómo verlo a través de Crunchyroll? Pues, para averiguarlo, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que, en el capítulo previo, Gaban desafió a Luffy antes de entregarle, por voluntad propia, la llave que podría liberar a Loki.

De esta manera, Zoro y Luffy demostraron la seriedad necesaria para que el veterano pirata confiara en ellos.

En paralelo, Gunko convocó a dos Caballeros de Dios, Sommers y Killingham, cuya misión declarada es secuestrar a los niños de Elbaph.

Así, con la llave ya en manos de los Piratas de Sombrero de Paja y los villanos moviéndose en la isla, Elbaph podría encaminarse hacia un conflicto de mayor escala.

Por si fuera poco, el fandom también espera conocer más sobre el verdadero rol de Loki dentro del reino, ya sea como aliado o como una amenaza inesperada para los gigantes.

Antes de continuar, mira el tráiler del episodio 1171 de “One Piece”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1171 DE “ONE PIECE”?

Este capítulo, titulado "The Heinous Sinner - Loki of the Underworld Freed?!" (en español: “El gran pecador de Elbaph: ¡¿Loki liberado del inframundo?!“, se estrena el domingo 26 de julio del 2026.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1171 DE “ONE PIECE”?

La emisión original del episodio en Japón corre por cuenta de Fuji TV, a partir de las 11:15 p.m. (hora local).

Eventualmente, el capítulo 1171 de “One Piece” llega a nivel internacional, de acuerdo con la siguiente programación:

Horario Países Estados Unidos 9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET) del domingo 26 de julio México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:00 a.m. del domingo 26 de julio Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:00 a.m. del domingo 26 de julio Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:00 p.m. del domingo 26 de julio Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:00 p.m. del domingo 26 de julio España 6:00 p.m. del domingo 26 de julio

Importante: los subtítulos oficiales suelen habilitarse entre 30 y 45 minutos después de que el episodio sale al aire, así que conviene considerar ese margen si quieres verlo ya con traducción al español.

Asimismo, debes tener presente que estos horarios son referenciales, ya que los estrenos en formato ‘simulcast’ pueden presentar ligeros retrasos antes de que el capítulo aparezca disponible en el streaming.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1171 DE “ONE PIECE”?

El anime se puede ver en Crunchyroll, la plataforma principal para Sudamérica, Norteamérica, Europa y otras regiones.

Por lo tanto, para disfrutar del episodio sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En el anime "One Piece", esta enorme llave es el objeto crucial necesario para liberar las cadenas que mantienen aprisionado al príncipe de los gigantes, Loki (Foto: Toei Animation)

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