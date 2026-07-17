“One Piece” vuelve a poner a prueba a su protagonista y esta vez el examen lo toma nada menos que un antiguo miembro de los Piratas de Roger. Así, el anime presenta el episodio 1170, un capítulo que los seguidores del arco de Elbaph venían pidiendo desde hace semanas y que ahora podrán disfrutarlo en Crunchyroll. Entonces, si eres de los que reservan su domingo para no perderse ni un segundo de la producción, aquí te cuento cuándo, a qué hora y cómo verlo online, además de revelarte todo lo debes saber antes de darle play.

Vale precisar que el episodio anterior, el 1169, presentó oficialmente a Scopper Gaban, uno de los legendarios tripulantes de los Piratas de Roger, conocido como el “Devorador de Montañas” por su época junto a Gol D. Roger y Silvers Rayleigh.

Resulta que él ha vivido en Elbaph durante casi dos décadas, donde formó una familia.

Y, al final de ese capítulo, Gaban tomó para sí la llave que libera a Loki antes de que Luffy pudiera alcanzarla, y en lugar de entregarla, decidió retar al capitán de los Sombrero de Paja.

De esta manera, el episodio 1170 se centrará en el duelo entre ambos poderosos personajes.

Sin embargo, no se trataría de un combate motivado por la hostilidad, sino de una especie de prueba con la que Gaban buscar confirmar si Luffy posee la fuerza y el criterio necesarios para heredar la voluntad de Roger.

Antes de continuar, mira el tráiler del capítulo:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1170 DE “ONE PIECE”?

El episodio 1170 de “One Piece”, titulado “Get the Key! Luffy vs. Scopper Gaban” (en español: “¡Consigue la llave! Luffy vs. Scopper Gaban"), se estrena el domingo 19 de julio del 2026.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1170 DE “ONE PIECE”?

La transmisión del anime en Japón está fijada para todos los domingos a las 11:15 p.m. (hora local).

Mientras tanto, para quienes ven la serie vía streaming, Crunchyroll habilita el capítulo luego de la emisión en el país asiático, de acuerdo con la siguiente programación:

Horario Países Estados Unidos 9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET) del domingo 19 de julio México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:00 a.m. del domingo 19 de julio Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:00 a.m. del domingo 19 de julio Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:00 p.m. del domingo 19 de julio Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:00 p.m. del domingo 19 de julio España 6:00 p.m. del domingo 19 de julio

Importante: los subtítulos oficiales suelen activarse entre 30 y 45 minutos después del lanzamiento del episodio, por lo que ese margen conviene tenerlo en cuenta si prefieres verlo ya traducido.

Asimismo, es clave recordar que estos horarios son referenciales, ya que los estrenos en formato ‘simulcast’ pueden registrar un pequeño retraso antes de que el capítulo figure disponible en el streaming.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1170 DE “ONE PIECE”?

Tal como mencioné previamente, Crunchyroll es la plataforma oficial para disfrutar del episodio 1170 de “One Piece” después de la emisión japonesa.

De esta forma, quienes tengan una cuenta activa en Norteamérica, Centroamérica Sudamérica, Europa, Medio Oriente, el subcontinente indio, el Sudeste Asiático, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda podrán acceder al capítulo apenas esté disponible.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Roronoa Zoro luce su atuendo oficial del arco de Elbaph en esta escena del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

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