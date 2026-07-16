Hay momentos en los que ni el manga más grande del mundo se salva de generar un dolor de cabeza a su propia editorial. Y eso fue justo lo que ocurrió con la edición 33 de la Weekly Shonen Jump, la publicación insignia de Shueisha, que terminó protagonizando una llamativa escasez en pleno festejo por los 29 años de “One Piece”. ¿La causa? Pues, un regalo coleccionable que desató una fiebre de compra masiva, dejó sin revista a miles de lectores y complicó el acceso al esperado capítulo final de “Blue Box”.

Vale precisar que esta edición de la Weekly Shonen Jump, publicada el pasado 13 de julio del 2026, incluyó una carta promocional exclusiva de Monkey D. Luffy (identificada como P-159) para el One Piece Card Game, el juego de cartas coleccionables de Bandai.

Así, según Oricon, la editorial Shueisha había anunciado con antelación un incremento de 500 mil ejemplares adicionales para este número en particular.

Sin embargo, de acuerdo con Outlook Respawn, ni ese refuerzo bastó: varias librerías se habían quedado sin existencias de los pedidos anticipados incluso antes del día de lanzamiento, y algunas cadenas como TSUTAYA tuvieron que recurrir a ventas por sorteo, un método inusual para un semanario.

¿QUÉ TIENE QUE VER “BLUE BOX” EN TODO ESTO?

Para tristeza de muchos lectores, la edición 33 de la Weekly Shonen Jump también contenía el capítulo final del manga “Blue Box”, obra de Kouji Miura que llevaba cinco años de publicación ininterrumpida en la revista.

Entonces, frente a la escasez de la tirada, la creadora tuvo que salir a disculparse en su cuenta oficial de X con los fans que no lograron conseguir un ejemplar físico para disfrutar del cierre de su historia, aclarando que su mensaje no apuntaba a nadie en particular.

Por si fuera poco, algunos seguidores de la obra manifestaron que esperaban una portada especial para conmemorar el final de la serie, un deseo que terminó opacado por el festejo de “One Piece”.

¿CÓMO SE VIVIÓ LA FIEBRE DE COMPRA EN JAPÓN?

A través de las redes sociales, circularon diversas fotografías de personas comprando la revista en grandes cantidades solo para extraer la carta, abandonando esta edición de la Weekly Shonen Jump en la vía pública o en bolsas de basura.

Además, tal como te puedes imaginar, la jornada de lanzamiento fue particularmente intensa para los trabajadores de las librerías japonesas, quienes debieron lidiar con clientes que tomaban los ejemplares apenas se colocaban en los estantes.

¿CUÁNTO LLEGÓ A COSTAR LA CARTA EN EL MERCADO DE REVENTA?

Tal como reporta Outlook Respawn, algunas tiendas especializadas en Tokio compraban la carta P-159 por cerca de 1,000 yenes (unos 6 dólares), mientras que en el mercado secundario los listados alcanzaron precios cercanos a los 10,000 yenes (aproximadamente 61 dólares), muy por encima del valor de la propia revista.

En este contexto, varias tiendas de cartas coleccionables han optado por pausar la recompra del producto ante la inestabilidad de los precios generada por la reventa.

Y a ti, ¿también te sorprende este fenómeno? ¿Crees que Shueisha debió anticipar lo sucedido para evitar opacar el desenlace de una obra tan querida como “Blue Box”?

La revista Weekly Shōnen Jump (Número 33, 2026) fue lanzada para conmemorar el 29° aniversario de la serialización del manga "One Piece" (Foto: Shūeisha)

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